Региональную памятную дату отмечают в крае 9 августа
9 августа в Чите состоится мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв политических репрессий. В 10:00 начнётся возложение венков к памятнику жертвам политических репрессий на улице Амурская, 88.
Затем в 11 часов состоится митинг у места массовых захоронений жертв политических репрессий в районе села Смоленка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.
Напомним, что День памяти жертв политических репрессий в Забайкальском крае отмечается 9 августа. Именно в этот день, в 1991 году в окрестностях Читы, возле села Смоленка было обнаружено место массового захоронения репрессированных. Общероссийский День памяти жертв политических репрессий проходит в другую дату – 30 октября.
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В Чите почтут память жертв политических репрессий
Общество, Фото:
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