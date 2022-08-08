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В Чите почтут память жертв политических репрессий

В Чите почтут память жертв политических репрессий
Общество,  Фото:пресс-служба администрации Читы
Региональную памятную дату отмечают в крае 9 августа

9 августа в Чите состоится мероприятие, посвящённое Дню памяти жертв политических репрессий. В 10:00 начнётся возложение венков к памятнику жертвам политических репрессий на улице Амурская, 88.

Затем в 11 часов состоится митинг у места массовых захоронений жертв политических репрессий в районе села Смоленка. Об этом сообщает пресс-служба администрации Читы.

Напомним, что День памяти жертв политических репрессий в Забайкальском крае отмечается 9 августа. Именно в этот день, в 1991 году в окрестностях Читы, возле села Смоленка было обнаружено место массового захоронения репрессированных. Общероссийский День памяти жертв политических репрессий проходит в другую дату – 30 октября.

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Чита день памяти жертв политрепрессий политические репрессии Забайкальский край

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