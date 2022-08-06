В рамках мероприятия пройдут конкурсы и выставки
12 августа в селе Иволгинск Бурятии пройдёт районный праздник цветов. Традиционное мероприятие состоится на площади РДК «Мир». В нём примут участие сельские поселения, трудовые коллективы, общественные объединения, образовательные учреждения, клубы, семьи и жители района.
- Праздник призван помочь благоустройству и озеленению скверов и фасадов, развитию садоводства, огородничества, познавательного интереса, творческих способностей населения, - сообщает пресс-служба администрации Иволгинского района.
В его рамках состоятся конкурсы садово-огородных участков, «Цветущий фасад», «Комнатные цветы» (коллекции, редкостные цветы), «Садовые цветы» (композиции, букеты), «Лучший проект по благоустройству территории» (парка, сквера, центра села, улицы, фасада административного здания, спортивной площадки). Участники готовят вывески, этикетки с указанием названия букета или композиции, ФИО автора работы или хозяина цветов. Также две-три минуты отводится на защиту (рассказ, историческая справка, стихи, песни, частушки и другое).
Заявки на участие в конкурсе-выставке принимаются до 11 августа. Победители конкурсов награждаются дипломами, денежными и ценными призами.
Праздник начнётся в 12:00 с регистрации участников. Оформление выставки пройдёт с 12:00 до 13:00, защита – с 13:00 до 14:00, открытие состоится в 14: 00.
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В Иволгинском районе Бурятии отметят праздник цветов
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