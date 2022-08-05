В Бурятии названы победители конкурса эстрадного искусства

В нём приняли участие любительские театральные коллективы республики



В Бурятии объявлены победители республиканского конкурса эстрадного искусства для любительских театральных коллективов. В конкурсе состязались творческие студии и отдельные исполнители в номинациях: «Синтетический эстрадный жанр», «Эстрадная миниатюра», «Оригинальный и эстрадно-цирковой жанр», «Народное обрядовое действо».



Жюри конкурса решило в юношеской группе от 7 до 17 лет вручить диплом лауреата 1 степени:

- детскому саду «Хараасгай», с. Барагхан Курумканского района, руководитель Базарова Гэрэлма Бато-Мункоевна;

- Елене Б., МАУ ДО «Иволгинская детская школа искусств», руководитель Назимова Ольга Владимировна.

Диплом лауреата 2 степени - Аюше Г., Кижингинский детский национальный театр Кижингинского района, руководитель Шойдокова Сэсэгма Нимаевна.

Диплом лауреата 3 степени – Булату Ц., Кижингинский детский национальный театр Кижингинского района, руководитель Шойдокова Сэсэгма Нимаевна.



В молодёжной возрастной группе от 18 до 30 лет вручить диплом лауреата 1 степени - Максимову Сергею, студенту кафедры «РЭиТП» Восточно-Сибирского государственного института культуры.

Диплом лауреата 2 степени – Инкижинову Эдуарду, студенту кафедры «РЭиТП» Восточно-Сибирского государственного института культуры.

Диплом лауреата 3 степени - Брындину Антону, студенту кафедры «РЭиТП» Восточно-Сибирского государственного института культуры.



– Лучшие коллективы мы увидим на театральной неделе в сентябре, – отметила министр культуры республики Соелма Дагаева.



Напомним, что в регионе с 6 по 9 сентября состоится фестиваль «Театральная неделя», посвящённый празднованию столетия Республики Бурятия. В рамках театрального фестиваля проходят 3 творческих конкурса:

- Конкурс по отбору театральных любительских коллективов для драматических постановок;

- Конкурс на создание пьес на бурятском и русском языках для взрослых и детских театральных коллективов (приём заявок до 15 сентября 2022 года);

- Конкурс эстрадного искусства для любительских (детско-юношеских) театральных коллективов.



В программу Недели включены творческая лаборатория для режиссёров любительских театральных коллективов, показы спектаклей, с участием победителей творческих конкурсов, встречи с театральными коллективами культурно-досуговых учреждений Бурятии, с известными деятелями театрального искусства республики и России, мастер-классы.



Также ведётся работа по создание документального фильма о любительских театрах региона, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.

