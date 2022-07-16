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Футболисты Улан-Удэ и Читы сыграют в Забайкалье

Футболисты Улан-Удэ и Читы сыграют в Забайкалье
Общество,  Фото:pixabay.com
В столице края пройдут матчи юношеской лиги

В Чите 20 июля на стадионе «Локомотив» состоятся матчи 13-го тура юношеской футбольной лиги между командами городов Чита и Улан-Удэ.

- На стадионе «Локомотив» 20 июля пройдут матчи команд 2007 и 2006 годов рождения. Первая игра начнётся в 11:00, вторая в 14:00, - отметил директор футбольного клуба «Чита» Алексей Тихоньких.

Алексей Тихоньких добавил, что с 17 по 23 июля футболисты 2008 года рождения примут участие в первенстве «Кубок РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ и ФНЛ-2». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.

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