Футболисты Улан-Удэ и Читы сыграют в Забайкалье

В столице края пройдут матчи юношеской лиги
В Чите 20 июля на стадионе «Локомотив» состоятся матчи 13-го тура юношеской футбольной лиги между командами городов Чита и Улан-Удэ.
- На стадионе «Локомотив» 20 июля пройдут матчи команд 2007 и 2006 годов рождения. Первая игра начнётся в 11:00, вторая в 14:00, - отметил директор футбольного клуба «Чита» Алексей Тихоньких.
Алексей Тихоньких добавил, что с 17 по 23 июля футболисты 2008 года рождения примут участие в первенстве «Кубок РФС среди юношеских команд клубов ФНЛ и ФНЛ-2». Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
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