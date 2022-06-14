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В Этнографическом музее Улан-Удэ показали волчат

В Этнографическом музее Улан-Удэ показали волчат
Общество,  Фото:Этнографический музей
Мама-волчица около месяца оберегала щенят от окружающих

В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ ещё в мае у серых волков Кичи и Лимана появилось потомство. На свет родились шесть волчат. Но волчица оберегала их и почти месяц не выпускала малышей.

На сегодня щенки подросли и часто показываются посетителям. Волчата с интересом изучают пространство вольера.

- Серые малыши чувствуют себя хорошо и крепчают с каждым днём. Любой посетитель может понаблюдать за весёлой игрой подрастающих волчат, - сообщили сотрудники Этнографического музея.


Как сообщал «Байкал-Daily», в декабре прошлого года молодые родители Кичи и Лиман переехали в новый просторный вольер, который сотрудники музея назвали «апартаментами». 

В октябре 2021 года в живом уголке музея у пары яков родилась двойня, что для этих животных большая редкость. Прошлым летом также появились на свет детёныши у пятнистых оленей
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