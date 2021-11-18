Волки в Этнографическом музее в Улан-Удэ переехали в «апартаменты»

















В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ серые волки Кичи и Лиман переехали в новые «апартаменты». Об этом сообщили сотрудники музея. По их словам, по-другому этот новый современный вольер для хищников и не назовёшь.- Новый вольер отвечает всем необходимым требованиям, оснащён двумя секциями и деревянным полом. Большую секцию оборудовали удобным домиком, внутри обшили отшлифованной доской для того, чтобы в ветреную погоду волки могли укрыться. В качестве подстилки положили сено. Снаружи сделали эстакаду для разминки лап, - сообщили в музее.Малая секция – это перегонный вольер, оборудованный шибером, который используется во время уборки и кормления питомцев. В целом, вольер получился просторным и светлым.По словам специалистов, Лиман и Кичи уже адаптировались и чувствуют себя очень хорошо.