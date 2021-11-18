Волки в Этнографическом музее в Улан-Удэ переехали в «апартаменты»

Кичи и Лиман теперь живут в просторном вольере
В Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ серые волки Кичи и Лиман переехали в новые «апартаменты». Об этом сообщили сотрудники музея. По их словам, по-другому этот новый современный вольер для хищников и не назовёшь.
- Новый вольер отвечает всем необходимым требованиям, оснащён двумя секциями и деревянным полом. Большую секцию оборудовали удобным домиком, внутри обшили отшлифованной доской для того, чтобы в ветреную погоду волки могли укрыться. В качестве подстилки положили сено. Снаружи сделали эстакаду для разминки лап, - сообщили в музее.
Малая секция – это перегонный вольер, оборудованный шибером, который используется во время уборки и кормления питомцев. В целом, вольер получился просторным и светлым.
По словам специалистов, Лиман и Кичи уже адаптировались и чувствуют себя очень хорошо.
Кичи и Лиман теперь живут в просторном вольере
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