Заботливая мама оберегает малышей, иногда даже не допускает персонал к ним
В Этнографическом музее народов Забайкалья пополнение – у яков родилась двойня.
- У нас пополнение - два маленьких яка, девочки. Физиологически всё в норме. Двойня - это редкость. Роженицу с малышами перевели в отдельный вольер для удобного наблюдения. Заботливая мамаша оберегает малышей, иногда даже не допускает персонал к ним, - сообщают сотрудники.
Малышки родились с хорошим аппетитом. Молока хватает на двоих.
- Для мамы увеличили рацион кормления. Молоко у ячихи в два с половиной раза жирнее коровьего, очень богато белками. Малышки очень любят после еды порезвиться. Набегавшись вокруг мамы, ложатся и греются на солнце. Мы надеемся, что теплая погода ещё продержится, и наши питомцы успеют окрепнуть, - отмечают в музее.
Детёныши яков родились в Этнографическом музее в Улан-Удэ
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
В регионе продолжается рост заболеваемости
Также парень украл из магазина одежду
Здесь показывают ежедневную работу пожарных
За сутки выявили ещё 114 больных коронавирусом
Мужчина отказывался от лечения, игнорировал назначения врача
Женщина получила травмы различной степени тяжести
Водитель не справился с управлением
Роспотребнадзор провёл проверку
Раджану Дымбрылову торжественно встретили в аэропорту
Организатор деятельности находится под домашним арестом
В дело вмешалась прокуратура
Мама девочки обратилась в прокуратуру
Началась подготовка к новому периоду
В районах республики прогнозируется мокрый снег
Общество, 11.10.2021
Принять участие в конкурсе могут волонтёры и добровольческие объединения