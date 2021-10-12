Детёныши яков родились в Этнографическом музее в Улан-Удэ

Общество, Фото: Этнографический музей народов Забайкалья

Заботливая мама оберегает малышей, иногда даже не допускает персонал к ним



В Этнографическом музее народов Забайкалья пополнение – у яков родилась двойня.



- У нас пополнение - два маленьких яка, девочки. Физиологически всё в норме. Двойня - это редкость. Роженицу с малышами перевели в отдельный вольер для удобного наблюдения. Заботливая мамаша оберегает малышей, иногда даже не допускает персонал к ним, - сообщают сотрудники.



Малышки родились с хорошим аппетитом. Молока хватает на двоих.



- Для мамы увеличили рацион кормления. Молоко у ячихи в два с половиной раза жирнее коровьего, очень богато белками. Малышки очень любят после еды порезвиться. Набегавшись вокруг мамы, ложатся и греются на солнце. Мы надеемся, что теплая погода ещё продержится, и наши питомцы успеют окрепнуть, - отмечают в музее.



