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В Этнографическом музее в Улан-Удэ произошло пополнение

В Этнографическом музее в Улан-Удэ произошло пополнение
Общество,  Фото:Этнографический музей
Родились по два яка и пятнистых оленя

В уголке живой природы в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ пополнение. На свет появились детёныши у яков и пятнистых оленей: по две особи мужского и женского пола соответственно.

- У яков родились два крепыша-сыночка, а у пятнистых оленей - две красавицы дочки. Такое равновесие в природе! Малыши сразу встали на ножки и даже пытаются, глядя на родителей, щипать травку, - рассказали сотрудники музея.


Вскоре малыши окрепнут и будут готовы к встрече с посетителями. 

В целом во время локдауна жизнь в живом уголке идёт своим чередом: по графику кормления, уборка и водопой.

Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно в Этнографический музей отправили трёх котят манула, которых нашли жители Мухоршибирского района на окраине села. Что стало с мамой малыша, так и осталось неизвестным.

В апреле в музее родились верблюжата.

Этой зимой впервые родила медведица Семёниха, которой уже 11 лет. В апреле она впервые вывела детёнышей из берлоги. Затем медвежат отправят в реабилитационный центр для дальнейшего выпуска на волю.

Ранее в Этнографическом музее родила детёныша альпака. Малыша назвали Диего. 
дикие животные этнографический музей
 
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