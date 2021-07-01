В Этнографическом музее в Улан-Удэ произошло пополнение

В уголке живой природы в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ пополнение. На свет появились детёныши у яков и пятнистых оленей: по две особи мужского и женского пола соответственно.
- У яков родились два крепыша-сыночка, а у пятнистых оленей - две красавицы дочки. Такое равновесие в природе! Малыши сразу встали на ножки и даже пытаются, глядя на родителей, щипать травку, - рассказали сотрудники музея.
Вскоре малыши окрепнут и будут готовы к встрече с посетителями.
В целом во время локдауна жизнь в живом уголке идёт своим чередом: по графику кормления, уборка и водопой.
Как сообщал «Байкал-Dailу», недавно в Этнографический музей отправили трёх котят манула, которых нашли жители Мухоршибирского района на окраине села. Что стало с мамой малыша, так и осталось неизвестным.
В апреле в музее родились верблюжата.
Этой зимой впервые родила медведица Семёниха, которой уже 11 лет. В апреле она впервые вывела детёнышей из берлоги. Затем медвежат отправят в реабилитационный центр для дальнейшего выпуска на волю.
Ранее в Этнографическом музее родила детёныша альпака. Малыша назвали Диего.