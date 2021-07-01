В Этнографическом музее в Улан-Удэ произошло пополнение





В уголке живой природы в Этнографическом музее народов Забайкалья в Улан-Удэ пополнение. На свет появились детёныши у яков и пятнистых оленей: по две особи мужского и женского пола соответственно.- У яков родились два крепыша-сыночка, а у пятнистых оленей - две красавицы дочки. Такое равновесие в природе! Малыши сразу встали на ножки и даже пытаются, глядя на родителей, щипать травку, - рассказали сотрудники музея.Вскоре малыши окрепнут и будут готовы к встрече с посетителями.