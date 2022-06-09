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В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей

В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На дорогах выставят дополнительные экипажи ДПС

В пятницу, 10 июня, на дорогах Улан-Удэ будут выставлены дополнительные экипажи ДПС. Автоинспекторы будут проверять водителей и пассажиров на использование ими ремней безопасности. Отдельное внимание будет уделено перевозке детей, которые должны находиться в специальных удерживающих устройствах.

Также дорожные внимание дорожных полицейских будет нацелено на водителей, находящихся в состоянии опьянения.

- Дополнительные экипажи будут выставлены на магистральных улицах города с 16:00, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.

ГИБДД водители

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