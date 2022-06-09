На дорогах выставят дополнительные экипажи ДПС
В пятницу, 10 июня, на дорогах Улан-Удэ будут выставлены дополнительные экипажи ДПС. Автоинспекторы будут проверять водителей и пассажиров на использование ими ремней безопасности. Отдельное внимание будет уделено перевозке детей, которые должны находиться в специальных удерживающих устройствах.
Также дорожные внимание дорожных полицейских будет нацелено на водителей, находящихся в состоянии опьянения.
- Дополнительные экипажи будут выставлены на магистральных улицах города с 16:00, - сообщили «Байкал-Daily» в УГИБДД по Бурятии.
В Улан-Удэ устроят массовую проверку водителей
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