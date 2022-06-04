13 женщин заблудились в лесу в Бурятии

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Спасатели выехали на место



В 18.20 от оперативного дежурного ЕДДС Прибайкальского района поступило сообщение о том, что в лесу у посёлка Исток (оз. Котокельское) заблудились 13 женщин. Они находятся на связи.



- На место выехали спасатели Усть-Баргузинского ПСП БПСО МЧС России, ПЧ-39, ОСВОД-Байкал, МВД. Всего привлечено 17 человек, 7 единиц техники, в том числе МЧС России 4 человека, 1 единица техники, - сообщили в Главном управлении МЧС России по Бурятии.



Информация уточняется.

