9 мая в Чите откроют обновлённый фасад краевого драмтеатра

Общество, Фото: Забайкальский краевой драматический театр

В столице Забайкалья пройдёт фестиваль «Творчество против нацизма»



В День Победы, 9 мая, забайкальские артисты впервые выступят у обновлённого после масштабной реконструкции фасада здания краевого драматического театра в Чите. Выступления пройдут в рамках фестиваля «Творчество против нацизма» (6+), который состоится на театральной площади с 13:00 до 18:00.



Для зрителей прозвучат песни военной тематики в исполнении артистов краевого драмтеатра, театр кукол представит спектакль «Петрушка на войне», с творческими номерами выступят коллективы Забайкалья. Для всех желающих будут работать игровые зоны и тематические площадки. Кроме концерта, для забайкальцев будет организован масштабный квест. Участников ждут творческие испытания и заключительная интеллектуальная викторина. Победители получат призы.



- Праздничные мероприятия, посвящённые 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, пройдут в Чите и районах края. Всего в рамках события в регионе будет проведено более 26 тысяч праздничных мероприятий, которые охватят более 1,5 миллиона зрителей. Наиболее массовые и площадные пройдут с 6 по 9 мая, - сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкалья.



Возрастное ограничение 6+

