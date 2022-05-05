В Забайкалье провели тренировку праздничного артиллерийского салюта

Праздничный фейерверк состоится 9 мая в Чите



В Забайкальском крае состоялась тренировка сводного салютного дивизиона из состава воинских частей Восточного военного округа. 9 мая, в День Победы, он проведёт праздничный салют в Чите.



На полигоне «Дровяная» артиллерийские расчёты произвели несколько десятков залпов с интервалом 30 секунд, с целью совершенствования синхронности выстрела, порядка и слаженности действий номеров расчётов.



Напомним, что 9 мая жители и гости краевой столицы смогут наблюдать фейерверк (0+) на территории Парка Победы у мемориала «Боевой и трудовой славы забайкальцев» в 22:00 по местному времени. В небо из трёх специальных салютных установок 2А30 будет выпущено порядка 300 фейерверочных зарядов.



Для создания синхронного звукового сопровождения будут задействованы четыре расчёта буксируемых 152-мм гаубиц 2А65 «Мста-Б». Всего будет выполнено 30 залпов с расходом 140 холостых артиллерийских снарядов. Каждый залп будет объявляться и выполнятся в честь различных значимых событий, героев Великой Отечественной войны, видов и родов войск и др.



В мероприятии примут участие военнослужащие окружного учебного центра по подготовке младших специалистов мотострелковых и танковых войск, а также артиллерийского соединения общевойсковой армии Восточного военного округа, дислоцированной в Забайкалье. Всего в мероприятии примет участие около 70 военнослужащих ВВО, сообщает пресс-служба округа.

