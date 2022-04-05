В центре Улан-Удэ имеются непреодолимые для инвалидов преграды





В столице Бурятии уже давно есть несколько проблемных пешеходных переходов, которые из-за высокого бордюрного камня недоступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако они станут доступнее к сентябрю, сообщили в ОНФ в Бурятии.Так, на тротуаре, расположенном на углу здания Главпочтамта по улице Сухэ-Батора, отсутствует пандус на лестнице.На пешеходном переходе в районе остановки «БГУ» имеется бордюрный камень.На перекрёстке улиц Ербанова и Борсоева, после пересечения дороги от здания «Офис центр клуб» в сторону Элеватора на пути следования по пешеходному переходу и выходе с него на тротуар, проехать на коляске невозможно из-за бордюра.Пешеходный мост от Бурятского театра драмы в сторону следования Центрального рынка не оборудован устройствами для следования по нему маломобильных граждан. Лифты не работают.Все эти непреодолимые сейчас преграды в администрации города обещали исправить в этом году.- Исправить все недочёты оборудования пешеходных переходов и сделать их доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья чиновники администрации Улан-Удэ запланировали до 1 сентября 2022 года. Мы, в свою очередь, проведём контрольные рейды с общественным контролем по устранению замечаний, - прокомментировал эксперт Народного фронта, куратор федерального проекта «Лаборатория безопасности» в Бурятии Саян Будаев.