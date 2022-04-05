 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

05 апреля

04 апреля

Популярное

В центре Улан-Удэ имеются непреодолимые для инвалидов преграды

В центре Улан-Удэ имеются непреодолимые для инвалидов преграды
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
Пешеходные переходы станут доступнее для инвалидов к осени

В столице Бурятии уже давно есть несколько проблемных пешеходных переходов, которые из-за высокого бордюрного камня недоступны для людей с ограниченными возможностями здоровья. Однако они станут доступнее к сентябрю, сообщили в ОНФ в Бурятии.

Так, на тротуаре, расположенном на углу здания Главпочтамта по улице Сухэ-Батора, отсутствует пандус на лестнице.

На пешеходном переходе в районе остановки «БГУ» имеется бордюрный камень.

На перекрёстке улиц Ербанова и Борсоева, после пересечения дороги от здания «Офис центр клуб» в сторону Элеватора на пути следования по пешеходному переходу и выходе с него на тротуар, проехать на коляске невозможно из-за бордюра.

Пешеходный мост от Бурятского театра драмы в сторону следования Центрального рынка не оборудован устройствами для следования по нему маломобильных граждан. Лифты не работают.

Все эти непреодолимые сейчас преграды в администрации города обещали исправить в этом году.

- Исправить все недочёты оборудования пешеходных переходов и сделать их доступными для людей с ограниченными возможностями здоровья чиновники администрации Улан-Удэ запланировали до 1 сентября 2022 года. Мы, в свою очередь, проведём контрольные рейды с общественным контролем по устранению замечаний, - прокомментировал эксперт Народного фронта, куратор федерального проекта «Лаборатория безопасности» в Бурятии Саян Будаев.



инвалиды ОНФ

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Власти Иркутской области поддержат семьи погибших на Украине военных
Власти Иркутской области поддержат семьи погибших на Украине военных
Общество, 05.04.2022
Губернатор региона подписал указ о  единовременной выплате в один млн рублей
В Бурятию вернулись красные утки
В Бурятию вернулись красные утки
Общество, 05.04.2022
У местных жителей огарь считается священной птицей
Россия откроет сухопутные границы с Китаем
Россия откроет сухопутные границы с Китаем
Общество, 05.04.2022
Граница в Забайкалье откроется с 9 апреля
Клещи пока не атакуют жителей Бурятии
Клещи пока не атакуют жителей Бурятии
Общество, 05.04.2022
Сезон активности клещей уже начался, но укусов нет
В Улан-Удэ пройдёт концерт композитора Виктора Усовича
В Улан-Удэ пройдёт концерт композитора Виктора Усовича
Общество, 05.04.2022
Два отделения концерта будет совершенно отличаться по настроению
Мэр Улан-Удэ приглашает заниматься оздоровительной ходьбой
Мэр Улан-Удэ приглашает заниматься оздоровительной ходьбой
Общество, 05.04.2022
Активисты проводят занятия во всех парках города
В Бурятии заболеваемость ВИЧ выше среднероссийского уровня
В Бурятии заболеваемость ВИЧ выше среднероссийского уровня
Общество, 05.04.2022
Стало известно, сколько ВИЧ-инфицированных выявили в республике за прошлый год
Ещё 65 жителей Бурятии заболели коронавирусом
Ещё 65 жителей Бурятии заболели коронавирусом
Общество, 05.04.2022
Заболеваемость COVID-19 в республике вновь снизилась
Алиса Жамбалова вошла в топ-10 в последней гонке чемпионата России
Алиса Жамбалова вошла в топ-10 в последней гонке чемпионата России
Общество, 05.04.2022
Бурятская лыжница завершила гонку на седьмом месте
Бурятский бизнесмен отказался возглавить спортивную федерацию
Бурятский бизнесмен отказался возглавить спортивную федерацию
Общество, 05.04.2022
Федерацию по национальной стрельбе из лука предлагали возглавить известному бывшему общественнику
В Бурятии вальщик леса срубил лишние деревья
В Бурятии вальщик леса срубил лишние деревья
Общество, 05.04.2022
Ущерб оценили почти в 70 тысяч рублей 
На Байкале проведут чемпионат Бурятии по ловле рыбы
На Байкале проведут чемпионат Бурятии по ловле рыбы
Общество, 05.04.2022
Соревнования состоятся в заливе Посольский сор

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^