Спортсмены Бурятии завоевали 46 медалей по грэпплингу

Общество, Фото: пресс-служба минспорта РБ

Соревнования проходили со 2 по 3 апреля в Чите



46 медалей чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по грэпплингу завоевала сборная Бурятии. Свыше 350 спортсменов из Забайкальского края, Амурской области и Бурятии боролись за главные награды соревнований в минувшие выходные.



Победители и призёры чемпионата ДФО по грэпплингу (без кимоно):

I место - Шиханов Дмитрий (в весовой категории 71 кг);

II место - Панарек Виталий (в весовой категории 66 кг);

III место - Баненков Егор (в весовой категории 71 кг);

III место - Дарбаков Андрей (в весовой категории 77 кг).



Победители и призёры первенства ДФО по грэпплингу (без кимоно):

I место – Илья К. (в весовой категории 38 кг);

I место – Вячеслав А. (в весовой категории 46 кг);

I место – Михаил С. (в весовой категории 47 кг);

I место – Лиза Х. (в весовой категории 50 кг);

I место – Дамир З. (в весовой категории 55 кг);

I место - Майдар Б. (в весовой категории 66 кг);

II место – Влад К. (в весовой категории 38 кг);

II место – Аян Б. (в весовой категории 38 кг);

II место – Егор Л. (в весовой категории 46 кг);

II место – Доржо Б. (в весовой категории 66 кг);

III место – Слава Т. (в весовой категории 66 кг).



Победители и призёры чемпионата ДФО по грэпплингу (в кимоно):

I место - Шиханов Дмитрий (в весовой категории 71 кг);

II место - Панарек Виталий (в весовой категории 66 кг);

III место - Дарбаков Андрей (в весовой категории 77 кг).



Победители и призёры первенства ДФО по грэпплингу (в кимоно):

I место - Илья К. (в весовой категории 38 кг);

I место – Вячеслав А. (в весовой категории 46 кг);

I место – Михаил С. (в весовой категории 47 кг);

I место – Лиза Х. (в весовой категории 50 кг);

I место – Доржо Б. (в весовой категории 66 кг);

II место – Егор Л. (в весовой категории 46 кг);

II место – Слава Т. (в весовой категории 66 кг);

III место – Влад К. (в весовой категории 38 кг);

III место – Семён А. (в весовой категории 42 кг);

III место – Дамир З. (в весовой категории 55 кг);

III место – Майдар Б. (в весовой категории 66 кг).



- Результатом подопечных доволен. Абсолютно все удостоены наград! Радует, что уровень спортсменов с каждым разом растёт. Схватки становятся все интереснее и захватывающее, - рассказал тренер спортсменов Дмитрий Шиханов.



Также в рамках чемпионата и первенства прошёл турнир, где спортсмены Бурятии завоевали 18 медалей: 7 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.

