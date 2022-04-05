Спортсмены Бурятии завоевали 46 медалей по грэпплингу

Соревнования проходили со 2 по 3 апреля в Чите
46 медалей чемпионата и первенства Дальневосточного федерального округа по грэпплингу завоевала сборная Бурятии. Свыше 350 спортсменов из Забайкальского края, Амурской области и Бурятии боролись за главные награды соревнований в минувшие выходные.
Победители и призёры чемпионата ДФО по грэпплингу (без кимоно):
I место - Шиханов Дмитрий (в весовой категории 71 кг);
II место - Панарек Виталий (в весовой категории 66 кг);
III место - Баненков Егор (в весовой категории 71 кг);
III место - Дарбаков Андрей (в весовой категории 77 кг).
Победители и призёры первенства ДФО по грэпплингу (без кимоно):
I место – Илья К. (в весовой категории 38 кг);
I место – Вячеслав А. (в весовой категории 46 кг);
I место – Михаил С. (в весовой категории 47 кг);
I место – Лиза Х. (в весовой категории 50 кг);
I место – Дамир З. (в весовой категории 55 кг);
I место - Майдар Б. (в весовой категории 66 кг);
II место – Влад К. (в весовой категории 38 кг);
II место – Аян Б. (в весовой категории 38 кг);
II место – Егор Л. (в весовой категории 46 кг);
II место – Доржо Б. (в весовой категории 66 кг);
III место – Слава Т. (в весовой категории 66 кг).
Победители и призёры чемпионата ДФО по грэпплингу (в кимоно):
I место - Шиханов Дмитрий (в весовой категории 71 кг);
II место - Панарек Виталий (в весовой категории 66 кг);
III место - Дарбаков Андрей (в весовой категории 77 кг).
Победители и призёры первенства ДФО по грэпплингу (в кимоно):
I место - Илья К. (в весовой категории 38 кг);
I место – Вячеслав А. (в весовой категории 46 кг);
I место – Михаил С. (в весовой категории 47 кг);
I место – Лиза Х. (в весовой категории 50 кг);
I место – Доржо Б. (в весовой категории 66 кг);
II место – Егор Л. (в весовой категории 46 кг);
II место – Слава Т. (в весовой категории 66 кг);
III место – Влад К. (в весовой категории 38 кг);
III место – Семён А. (в весовой категории 42 кг);
III место – Дамир З. (в весовой категории 55 кг);
III место – Майдар Б. (в весовой категории 66 кг).
- Результатом подопечных доволен. Абсолютно все удостоены наград! Радует, что уровень спортсменов с каждым разом растёт. Схватки становятся все интереснее и захватывающее, - рассказал тренер спортсменов Дмитрий Шиханов.
Также в рамках чемпионата и первенства прошёл турнир, где спортсмены Бурятии завоевали 18 медалей: 7 золотых, 4 серебряных и 7 бронзовых. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта и молодёжной политики РБ.
Спортсмены Бурятии завоевали 46 медалей по грэпплингу
Общество, Фото:
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