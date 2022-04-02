Мероприятие будет нацелено на все категории велосипедистов
14 мая в столице Забайкальского края состоится фестиваль по развитию велокультуры «VeloFest». Принять в нём участие могут и профессионалы, и любители велоспорта.
Это первые крупные офлайн-гонки в Чите, которые нацелены на все категории велосипедистов, независимо от опыта и возраста. Участниками гонок станут и корпорации. Участие в гонках бесплатное. Все велосипедисты получат стартовые пакеты и медали.
На месте проведения соревнований в парковой зоне организаторы создадут дистанции с оптимальной протяжённостью. В 13:00 стартуют гонки на дистанцию 1 км. Также с 13:00 начнут работу площадки фестиваля. В 14:00 будет дан старт гонок на 10 км и 50 км. Также в программе запланированы массовые старты, BMX-шоу и концерт, сообщается на сайте мероприятия.
Возрастное ограничение 0+
В Чите проведут фестиваль по развитию велокультуры «VeloFest»
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Во время проведения соревнований туристам могут отказать в посещении маршрута
Заявки принимаются по 20 апреля
До этого менее 80 заразившихся ковидом выявляли четыре дня подряд
Утверждённый план содержит 74 культурно-массовых, просветительских мероприятий, выставок и издательских проектов
Сотрудники МЧС из регионов Дальнего Востока соревновались в настольном теннисе
Завершающий концерт состоится в Иркутске 16 апреля
Экспонентами выставки станут более 90 организаций
В уникальном центре детям помогут определиться с будущим видом спорта
Водителям дарили сувениры в виде охапки дров
Дуйнхор хурал посвящён божеству Идаму Калачакре
На выделенные средства будет реализован 21 проект
Открытие состоится в конце следующей недели
В Улан-Удэ днём до +14
Общество, 01.04.2022
В республике в третий раз проходит конкурс «Семья и традиции»
Общество, 01.04.2022
Изобретение поглощает и солнечные лучи, и потоки воздуха