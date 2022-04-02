В Чите проведут фестиваль по развитию велокультуры «VeloFest»

Мероприятие будет нацелено на все категории велосипедистов



14 мая в столице Забайкальского края состоится фестиваль по развитию велокультуры «VeloFest». Принять в нём участие могут и профессионалы, и любители велоспорта.



Это первые крупные офлайн-гонки в Чите, которые нацелены на все категории велосипедистов, независимо от опыта и возраста. Участниками гонок станут и корпорации. Участие в гонках бесплатное. Все велосипедисты получат стартовые пакеты и медали.



На месте проведения соревнований в парковой зоне организаторы создадут дистанции с оптимальной протяжённостью. В 13:00 стартуют гонки на дистанцию 1 км. Также с 13:00 начнут работу площадки фестиваля. В 14:00 будет дан старт гонок на 10 км и 50 км. Также в программе запланированы массовые старты, BMX-шоу и концерт, сообщается на сайте мероприятия.



Возрастное ограничение 0+

