Украденные деньги воровка успела положить на свой банковский счёт
В дежурную часть УМВД России по городу Чита обратилась местная жительница с заявлением о краже 15 тысяч рублей. Женщина сообщила, что оставила кошелёк на полке с товаром. Спустя некоторое время она обнаружила пропажу и вернулась в магазин, однако кошелька уже не было.
Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой - ею оказалась 59-летняя читинка. Она, увидев оставленный кошелёк, предположила, что там имеются деньги и похитила его. Читинка призналась, что чужие наличные положила на свой банковский счёт. Сотрудники изъяли похищенное и вернули потерпевшей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.
В Чите женщина присвоила забытый в магазине кошелёк
Общество, Фото:
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