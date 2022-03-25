В Чите женщина присвоила забытый в магазине кошелёк

Украденные деньги воровка успела положить на свой банковский счёт



В дежурную часть УМВД России по городу Чита обратилась местная жительница с заявлением о краже 15 тысяч рублей. Женщина сообщила, что оставила кошелёк на полке с товаром. Спустя некоторое время она обнаружила пропажу и вернулась в магазин, однако кошелька уже не было.



Полицейские установили личность и местонахождение подозреваемой - ею оказалась 59-летняя читинка. Она, увидев оставленный кошелёк, предположила, что там имеются деньги и похитила его. Читинка призналась, что чужие наличные положила на свой банковский счёт. Сотрудники изъяли похищенное и вернули потерпевшей.



Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении, сообщили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю.