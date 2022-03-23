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В Иркутске проведут большой баскетбольный праздник

В Иркутске проведут большой баскетбольный праздник
Общество,  Фото:pixabay.com
В мероприятии также примут участие игроки из Бурятии

26 марта в Иркутске пройдёт большой баскетбольный праздник. Спортивное мероприятие проведут во дворце спорта «Труд».

В 10:00 стартует женский турнир по баскетболу «IrkBasket Woman's Cup». В перерыве финальной игры состоится конкурс трёхочковых бросков.

В 17:00 начнётся «Матч дружбы». Представители Иркутской областной федерации баскетбола сыграют против звёзд дивизиона «Prestige». В перерывах пройдут конкурс мастерства, лотерея, выступление групп поддержки и музыкальных коллективов.

В 19:30 запланирован матч всех звёзд дивизиона «Masters». В перерывах будет проведён конкурс трёхочковых бросков, конкурс бросков сверху, выступление групп поддержки и музыкальных коллективов.

В 21:30 состоится награждение и закрытие праздника, также будет проведена фотосессия. Вход на спортивное мероприятие свободный, сообщает Иркутская областная федерация баскетбола.

По информации группы «МЛБЛ. Бурятия», в играх примут участие пятеро спортсменов из Бурятии.

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Иркутск баскетбол спорт турнир

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