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Житель Бурятии отметил 90-летие

Житель Бурятии отметил 90-летие
Общество,  Фото:"Кижинга-инфо"
Будаханда Бабуевич Бабуев имеет значок ударника коммунистического труда

Жителя села Могсохон Кижингинского района Бурятии, участника трудового фронта Будаханда Бабуевича Бабуева поздравили с 90-летием, сообщили в группе «Кижинга-инфо.24/7».

- В связи с недомоганием юбиляра поздравительные открытки от президента России Владимира Путина, главы Бурятии Алексея Цыденова и подарки вручили главе администрации муниципального образования «Могсохонский сомон» Баиру Гомбоцыренову, - прокомментировала председатель совета ветеранов Земфира Будаева.

Будаханда Бабуевич родился 23 февраля 1932 года в местности Турасгай. Общий трудовой стаж – 45 лет, работал в совхозе «Могсохонский» водителем молоковоза.

Имеет юбилейные медали Победы в Великой Отечественной войне, значок «Ударника коммунистического труда», медаль «За доблестный труд».

Юбиляр живёт с супругой Должит Ринчиновной Лайдаповой 50 лет. У них трое детей, семь внуков и 10 правнуков.

Сейчас пенсионер живёт в селе Могсохон в семье дочери.

Как сообщал «Байкал-Daily», 9 марта жителю Кижингинского района Бурятии Даша Шагдаровичу Жигмитову исполнилось 95 лет.

юбилей день рождения

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