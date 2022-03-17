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Жителя Бурятии поздравили с 95-летием

Жителя Бурятии поздравили с 95-летием
Общество,  Фото:"Кижинга-инфо"
Даша Шагдарович долгие годы трудился в совхозе

Жителю Кижингинского района Бурятии Даша Шагдаровичу Жигмитову исполнилось 95 лет. Об этом сообщили в группе «Кижинга-инфо».

Именинника поздравили заместитель главы Кижингинского района Интерна Эрдынеева, начальник отдела соцзащиты Зинаида Балданова, помощник главы сельского поселения «Кижингинский сомон» Валерий Дугаров, председатель районного совета ветеранов Земфира Будаева.

Даша Шагдарович родился 9 марта 1927 года в местности Жепхеген

Общий трудовой стаж - 55 лет, работал в совхозе «Кижингинский» скотником.

Имеет награды: юбилейные медали Победы в Великой Отечественной войне, орден Знак Почёта, орден Трудового Красного Знамени, бронзовую медаль ВДНХ.

Живут с супругой Нанзатовой Санжимой Гармажаповной 48 лет. Пара воспитала четырёх детей.

Сейчас Даша Шагдарович живёт в селе Кижинга в семье сына

Как сообщал «Байкал-Daily», 13 марта жительнице Кяхтинского района Бурятии Елене Михайловне Серебренниковой исполнилось 100 лет.
юбилей долгожитель

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