Даша Шагдарович долгие годы трудился в совхозе
Жителю Кижингинского района Бурятии Даша Шагдаровичу Жигмитову исполнилось 95 лет. Об этом сообщили в группе «Кижинга-инфо».
Именинника поздравили заместитель главы Кижингинского района Интерна Эрдынеева, начальник отдела соцзащиты Зинаида Балданова, помощник главы сельского поселения «Кижингинский сомон» Валерий Дугаров, председатель районного совета ветеранов Земфира Будаева.
Даша Шагдарович родился 9 марта 1927 года в местности Жепхеген
Общий трудовой стаж - 55 лет, работал в совхозе «Кижингинский» скотником.
Имеет награды: юбилейные медали Победы в Великой Отечественной войне, орден Знак Почёта, орден Трудового Красного Знамени, бронзовую медаль ВДНХ.
Живут с супругой Нанзатовой Санжимой Гармажаповной 48 лет. Пара воспитала четырёх детей.
Сейчас Даша Шагдарович живёт в селе Кижинга в семье сына
Как сообщал «Байкал-Daily», 13 марта жительнице Кяхтинского района Бурятии Елене Михайловне Серебренниковой исполнилось 100 лет.
Жителя Бурятии поздравили с 95-летием
Общество, Фото:
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