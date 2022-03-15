В соревнованиях примут участие юноши и девушки до 18 лет
Первенство России по волейболу среди команд юношей и девушек до 18 лет в зоне №9 Дальневосточного федерального округа стартует с 16 по 20 марта в Чите.
- За победу поборются семь команд из Читы, Хабаровска, Улан-Удэ, Агинского и Амурской области. В мероприятии примут участие около 100 спортсменов, - рассказали в федерации волейбола Забайкалья.
Открытие мероприятия состоится 16 марта в 10:00 в спортивном комплексе «Олимпиец». Об этом сообщает пресс-служба краевого министерства физической культуры и спорта.
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Чита примет первенство ДФО по волейболу
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