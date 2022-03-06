В турнире примут участие команды общеобразовательных организаций
Всероссийские соревнования по баскетболу среди команд общеобразовательных организаций Дальневосточного федерального округа чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» пройдут 8 марта в Чите.
- За право называться лучшей школьной баскетбольной командой Дальневосточного федерального округа поборются команды юношей и девушек из 11 регионов России, - рассказали представители федерации баскетбола Забайкалья.
Также отметили, что в соревнованиях примут участие девять команд юношей и семь команд девушек в возрастной категории с 14 до 18 лет.
Соревнования пройдут в 10:00 в спортивных залах Читинского института Байкальского госуниверситета и в физкультурно-оздоровительном комплексе «Университета» Забайкальского госуниверситета. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкалья.
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Баскетболисты ДФО приедут в Читу на всероссийские соревнования
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