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Большинство россиян выступают за отмену ЕГЭ

Большинство россиян выступают за отмену ЕГЭ
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Больше всего противников на Северном Кавказе

Отношение большинства россиян к Единому государственному экзамену (ЕГЭ) остается негативным: 60% граждан выступает за его отмену, а 7% однозначно поддерживает, говорится в исследовании банка «Открытие». Об этом сообщает РИА Новости.

Больше всего его противников на Северном Кавказе (75%), меньше всего в Москве и Московской области (55%), говорится в исследовании. Ещё 7% россиян заявили о безразличном отношении к проведению ЕГЭ.

Банк провёл исследование 13-19 января 2022 года по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

В 2021 году председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин предложил отменить ЕГЭ, назвав его в своём роде пыткой для молодёжи, и приступить к возрождению советской школы образования. С этим предложением он выступил на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», передавали «Известия».

Рособрнадзор не планирует упрощение школьного экзамена. По словам главы Рособрнадзора Анзора Музаева, содержание заданий итогового экзамена не менялось из-за коронавируса в 2021 году и также не изменится в 2022-м.

Досрочный период сдачи ЕГЭ в России у учеников 11 класса начнётся 21 марта и продлится до 18 апреля. Основной период сдачи и резервные дни пройдут с 26 мая по 2 июля. Также в сентябре предусмотрены дополнительные дни для написания экзамена.
ЕГЭ

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