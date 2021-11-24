Бастрыкин выступает за возрождение советской школы образования
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) надо отменить – такое мнение о среднем российском образовании озвучил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. С этим предложением он выступил на конференции «Роль права в обеспечении благополучия человека», сообщают «Известия».
- Давайте возродим советскую школу образования. Она была лучшей в мире, это все признавали всегда, и на это должны быть направлены наши законодательные предложения. Отменить ЕГЭ — это просто пытка какая-то для молодежи. Отменить эти все бакалавриаты, специалитеты, — заявил глава ведомства.
Отрицательно относятся к ЕГЭ и российские парламентарии. Член комитета Госдумы по образованию и науке Ольга Пилипенко прокомментировала «Известиям» слова ректора Московского государственного университета имени Ломоносова Виктора Садовничего о том, что единый государственный экзамен приучает детей к готовым ответам, а педагогов лишает возможности учить школьников мыслить и рассуждать.
- К мнению ректора МГУ в Госдуме прислушиваются и задумываются о том, как правильно учить детей математике и вовлекать в процесс более углубленного познания, а не только формирования правильных ответов, - отметила Ольга Пилипенко.
Дискуссии об отмене ЕГЭ постоянно идут в образовательных кругах, но пока ни парламентарии, ни правительство России не пришли к единому мнению.
Председатель Следственного комитета России предложил отменить ЕГЭ
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