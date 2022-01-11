В Бурятии пока нет больных со штаммом омикрон

Информацию не подтвердили в правительстве республики
Сегодня утром паблик ves_ulan_ude_ обратился к горожанам с просьбой не паниковать из-за фейковой информации об обнаружении штамма COVID-19 «омикрон» на улице Солнечная в Улан-Удэ. Эту информацию не подтвердили ни в республиканском управлении Роспотребнадзора, ни в министерстве здравоохранения.
Информацию не подтвердили также в правительстве Бурятии. Сегодня в пресс-службе правительства сообщили, что в целом по России уже зарегистрировано более 200 случаев заболевания новым штаммом «омикрон». Отдельно подчеркнули, что в Бурятии в настоящее время не зарегистрировано ни одного случая.
- Все граждане, прибывающие из стран с широким распространением нового штамма, проходят двукратное обследование и соблюдают 14-дневный режим изоляции. После новогодних каникул и выходных дней многие жители республики возвращаются с отдыха, и риски заражения значительно увеличиваются. Усиление профилактических мер направлено на недопущение завоза и широкого распространения вируса, - отметили в правительстве Бурятии.
Как сообщал «Байкал-Daily», из-за угрозы распространения «омикрона» власти Бурятии усиливают профилактические меры. Глава республики Алексей Цыденов отметил, что «рано или поздно штамм придёт и к нам».
На днях главные опасности «омикрона» перечислил главный санврач по Бурятии Сергей Ханхареев.
- Исследования по изучению нового штамма коронавируса «омикрон» доказали, что данный возбудитель в пять-семь раз заразнее, чем предыдущие версии коронавируса, и может привести к новому росту заболеваемости. Инкубационный период заболевания, вызванного новым штаммом «омикрон», может составлять до трёх дней. Мутированный вирус «омикрон» способен приводить к тяжёлым формам болезни, в первую очередь, у непривитых лиц, лиц с сопутствующими хроническими заболеваниями и у пожилых, - отметил он.
Сергей Ханхареев призвал жителей Бурятии пройти вакцинацию, а также ревакцинацию, у кого прошло уже шесть месяцев с момента прививки против COVID-19.
В Бурятии пока нет больных со штаммом омикрон
Общество, Фото:
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