Этот штамм в пять-семь раз заразнее, чем предыдущие версии коронавируса
Руководитель управления Роспотребнадзора – главный государственный санитарный врач по Бурятии Сергей Ханхареев 10 января обратился к жителям в связи с распространением в стране штамма «омикрон».
- Уважаемые земляки! В мире отмечается активное распространение мутированного штамма новой коронавирусной инфекции «омикрон». Число случаев инфицирования штаммом «омикрон» также возрастает и в Российской Федерации, при этом выявляются не только завозные случаи, но заболевают и те, кто не выезжал за пределы нашей страны, - отметил Сергей Ханхареев.
Он перечислил главные опасности «омикрона».
- Исследования по изучению нового штамма коронавируса «омикрон» доказали, что данный возбудитель в пять-семь раз заразнее, чем предыдущие версии коронавируса, и может привести к новому росту заболеваемости. Инкубационный период заболевания, вызванного новым штаммом «омикрон», может составлять до трёх дней. Мутированный вирус «омикрон» способен приводить к тяжёлым формам болезни, в первую очередь, у непривитых лиц, лиц с сопутствующими хроническими заболеваниями и у пожилых, - сообщил Ханхареев.
Главный санврач по Бурятии добавил, что используемые в России вакцины против коронавирусной инфекции защищают от нового штамма «омикрон», а также от тяжёлого течения болезни, вызванной новым штаммом.
- Дорогие земляки, я настоятельно прошу вас пройти вакцинацию, а также ревакцинацию, у кого прошло уже шесть месяцев с момента прививки против COVID-19. Также необходимо тщательно соблюдать меры предосторожности - носить защитные маски, обрабатывать руки и соблюдать дистанцию. Сейчас важно поберечься и подумать о своем здоровье и здоровье своих близких, - заключил Сергей Ханхареев.
Главный санврач Бурятии рассказал об опасностях штамма «омикрон»
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