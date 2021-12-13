В Улан-Удэ покрестились осуждённые из колонии строгого режима

В колонии растёт число осуждённых, принявшие крещение



Исправительную колонию строгого режима №2 в Улан-Удэ посетил настоятель храма иконы Божией матери Владимирская села Сотниково иерей Владимир Чащин.



В храме колонии отец Владимир совершил обряд крещения, в котором приняли участие пять осуждённых.



Священнослужитель отметил, что встать на путь исправления никогда не поздно. Самое главное – делать правильные выводы и не повторять своих ошибок.



- В исправительной колонии отмечается увеличение числа осуждённых, решивших принять православную веру, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.

