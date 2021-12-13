В колонии растёт число осуждённых, принявшие крещение
Исправительную колонию строгого режима №2 в Улан-Удэ посетил настоятель храма иконы Божией матери Владимирская села Сотниково иерей Владимир Чащин.
В храме колонии отец Владимир совершил обряд крещения, в котором приняли участие пять осуждённых.
Священнослужитель отметил, что встать на путь исправления никогда не поздно. Самое главное – делать правильные выводы и не повторять своих ошибок.
- В исправительной колонии отмечается увеличение числа осуждённых, решивших принять православную веру, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Улан-Удэ покрестились осуждённые из колонии строгого режима
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Решение начнёт действовать уже со вторника
В колонии растёт число осуждённых, принявшие крещение
Так они планируют увеличить запас семян сосны для восстановления лесов
Обращение к Алексею Цыденову записал улан-удэнец
Лосолма Протасова играет ведущие роли, воспитывает троих сыновей
Телёнок родился ночью в лесу рядом с трассой
Необычный фильм «Би – русский» сняли в Бурятии
Для учеников из Улан-Удэ урок провёл сотрудник ОМОН
Подрядчик переделает работу за счёт собственных средств
Кошкам делали искусственное дыхание
Под контролем судебных приставов Бурятии муниципальные власти установили дорожные знаки
Многие школьники изъявили желание выучиться на прокуроров
В год 200-летия Фёдора Достоевского в Монголии с аншлагом прошли «Преступление и наказание»
Состоялись первые пробные вылеты
Заболеваемость COVID-19 по-прежнему не делает резких рывков