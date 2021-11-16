Международный конкурс имени Будашкина объединит музыкантов России и Белоруссии
С 20 по 27 ноября в Забайкальском крае пройдёт VII (XVI) международный конкурс оркестров и ансамблей народных инструментов имени Н.П. Будашкина. Один из крупнейших на территории Сибири и Дальнего Востока музыкальных конкурсов, созданный в Чите более 40 лет назад в честь композитора-народника России, в этом году состоится в онлайн-формате.
В связи с ограничениями, действующими на территории края, в 2021 году формат конкурса изменён на дистанционный. Мероприятие состоится на специально созданном YouTube-канале. На сегодняшний день в оргкомитет поступило 36 заявок из Забайкальского края, Амурской области, Бурятии и Беларуси.
Выступления коллективов-участников будут оцениваться в девяти номинациях. Гран-при получит победитель, набравший наибольшее число баллов из 25 возможных. Кроме того, будет открыто интернет-голосование для присуждения приза зрительских симпатий.
Помимо конкурсной программы, в ходе фестивале состоится мастер-класс «Проблемы мануальной техники дирижирования». Его проведёт старший преподаватель, дирижёр русского оркестра «Забайкалье» Восточно-Сибирского государственного института культуры города Улан-Удэ Ольга Рубанова. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Забайкальского края.
Возрастное ограничение 6+
В Забайкалье конкурс народных инструментов проведут онлайн
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