В Улан-Удэ зрители спектакля заходили в чёрную коробку на сцене

Общество, Фото: Александра Данилова

В Русском драматическом театре прошла премьера очень необычного спектакля



12 ноября на малой сцене Государственного русского драматического театра имени Бестужева в Улан-Удэ прошла премьера партиципаторного спектакля «Black box» (16+). Его автор Виталий Фёдоров, актёр и режиссёр из Хабаровска, сообщили в пресс-службе театра имени Бестужева.



«Black box» (16+) впервые был представлен улан-удэнской публике в этом году на творческой лаборатории для детей и подростков «Территория РОСТа. Год шестой».



Это не спектакль в классическом понимании, а скорее сеанс у психолога, исповедь, возможность каждому выговориться. Автор определил жанр как «партиципаторный замес», а партиципаторность (причастность) предполагает активное вовлечение публики в процесс создания действа. Зрители становятся соучастниками спектакля, его актёрами. Именно они рассказывают свои личные истории, заходя в чёрную коробку.



По замыслу автора на сцене стоит абсолютно непроницаемый black box, внутри которого находится микрофон с функцией искажённого до неузнаваемости голоса, а сам «спектакль» проходит в полной темноте. Любой желающий может зайти в коробку и рассказать обо всем, что его волнует, что у него «болит», о своих проблемах, травмах и тайных мыслях.



– Никто не скажет, сколько будет идти спектакль, он будет идти до того момента, пока не останется ни одного человека, желающего выговориться. На «Территории РОСТа» спектакль шёл около двух часов, на показе для СМИ – так же, на премьере – три часа, зрители выходили и говорили обо всем, что их волнует. Кто-то рассказывал про самих себя, кто-то о знакомых людях. Поразила история девушки, которая рассказала очень личную, сложную и трогательную историю, а потом призналась, что ждет ребенка. После спектакля нам артистам показалось, что все присутствующие в зале стали как-то роднее, ближе, – рассказывает актер и участник проекта Владимир Барташевич.



Одно из условий партиципаторного спектакля – добровольное участие. Так, зрители могут в любой момент выйти из зала, если им станет некомфортно или страшно в темноте. Кроме того, перед спектаклем зрители сдают свои мобильные телефоны и любые другие светящиеся устройства, чтобы не допустить никаких источников света и сохранить анонимность.



– Премьера получилась крутой, удивительный был спектакль. Зрители были очень откровенны и так отзывчивы на все истории. Практически после каждой с разных сторон был слышен отклик, кто-то сначала в одном месте начинал плакать, потом в другом. Кто-то плакал внутри коробки. Это всё объединяется в какую-то одну историю, и ты понимаешь, что у многих людей похожие проблемы, в каждом откликается то, что говорили зрители внутри коробки. Было не так много людей в связи с ограничениями, но по энергетике казалось, что полный зал, – говорит заслуженная артистка Бурятии Светлана Полянская.



Следующие показы «Black box» (16+) состоятся 3 и 9 декабря в 18.30.

