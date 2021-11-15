Одна из бесед называлась «Достоевщина в литературе»
В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ состоялись мероприятия, посвящённые 200-летию со дня рождения Фёдора Достоевского.
- На днях с осуждёнными состоялась беседа по темам «Жизнь и творчество Достоевского», «Достоевщина в литературе». Осуждённые обсудили влияние творчества на создание музыкальных опусов, оперных, театральных и балетных постановок по мотивам произведений писателя, а также образ Федора Михайловича в документальных и художественных фильмах и экранизации произведений писателя, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
Завершающим этапом мероприятия стал просмотр художественных фильмов по мотивам произведений Достоевского. Состоялась викторина на знание истории о жизни и творческой деятельности писателя. Первое место в викторине занял отряд № 1, вторым стал отряд № 2, третье место у отряда № 3.
Помимо этого, в библиотеке колонии на месяц организована выставка произведений поэта, а также портретов писателя с автобиографией.
В улан-удэнской колонии изучают творчество Достоевского
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