 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

27 октября

26 октября

Популярное

В Иркутской области подписан указ о нерабочих днях

В Иркутской области подписан указ о нерабочих днях
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Продолжат свою работу учреждения культуры

В соответствии с указом президента РФ на территории Иркутской области с 30 октября по 7 ноября включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работником заработной платы. Соответствующий указ сегодня, 27 октября, подписал губернатор региона.

В соответствии с документом, работодателям необходимо определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование организаций. Учреждения культуры будут осуществлять свою деятельность без изменений с учётом ранее принятых ограничительных мер.

- Хочу обратить внимание жителей Иркутской области на то, что это не дополнительные выходные или каникулы. Мера направлена на разобщение коллективов из-за распространения коронавирусной инфекции. У нас в регионе складывается напряжённая эпидемиологическая ситуация – каждый день регистрируется более 400 новых случаев COVID-19, растёт смертность, мы вынуждены ограничивать плановую медпомощь и открывать дополнительные ковидные койки. Поэтому призываю жителей области оставаться дома. И напоминаю, что самым эффективным средством в борьбе с коронавирусной инфекцией по-прежнему является вакцинация, - прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.

Поликлиники и иные структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях будут работать 30 октября, 1-3, 5- 6 ноября - с 8:00 до 20:00 (включая прививочные кабинеты и амбулаторные ковидные центры). 31 октября, 4, 7 ноября будет работать дежурный персонал – по графику работы в выходные и праздничные дни; прививочные кабинеты, амбулаторные ковидные центры – с 9:00 до 20:00.

Стационары и иные структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, продолжат работу в круглосуточном режиме согласно графику; отделения (кабинеты) неотложной медицинской помощи – в ежедневном режиме с 8:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область коронавирус нерабочие дни

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Улан-Удэ будущим водителям выплатят по 20 тысяч рублей единовременно
В Улан-Удэ будущим водителям выплатят по 20 тысяч рублей единовременно
Общество, 27.10.2021
Новым сотрудникам потребуется отработать не менее полугода 
В Улан-Удэ хотят заменить аварийные деревья
В Улан-Удэ хотят заменить аварийные деревья
Общество, 27.10.2021
Многие тополя повреждены болезнями 
«Сбер в эфире» расскажет о цифровых навыках
«Сбер в эфире» расскажет о цифровых навыках
Общество, 27.10.2021
Следующий мастер-класс для студентов состоится 28 октября
В Бурятии дети собрали в лесу 30 мешков мусора
В Бурятии дети собрали в лесу 30 мешков мусора
Общество, 27.10.2021
В процессе уборки ребята состязались, кто соберёт больше мусора
Прибывшую из-за границы улан-удэнку оштрафовали на 15 тысяч
Прибывшую из-за границы улан-удэнку оштрафовали на 15 тысяч
Общество, 27.10.2021
Она вовремя не сдала анализы на лабораторное исследование COVID-19
Пожилая жительница Бурятии украла телефон
Пожилая жительница Бурятии украла телефон
Общество, 27.10.2021
Гаджет в магазине забыла сельчанка  
Читинец, поссорившись с приятелем, угнал его машину
Читинец, поссорившись с приятелем, угнал его машину
Общество, 27.10.2021
Горожанин уехал на чужой машине и затем бросил её на дороге
Национальная библиотека Бурятии в этом году оцифровала 80 книг
Национальная библиотека Бурятии в этом году оцифровала 80 книг
Общество, 27.10.2021
Всего в рамках нацпроекта «Культура» к 2024 году библиотека переведёт в электронную форму 240 книжных памятников
Режиссёр из Санкт-Петербурга поставит детский спектакль в Улан-Удэ
Режиссёр из Санкт-Петербурга поставит детский спектакль в Улан-Удэ
Общество, 27.10.2021
Дину Орлову пригласили по итогам лаборатории оперных режиссёров «Байкал-опера»
В Улан-Удэ выступила группа «Намгар»
В Улан-Удэ выступила группа «Намгар»
Общество, 27.10.2021
«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко с мероприятия
Алексей Цыденов: «В Бурятии будет построено две защитные дамбы»
Алексей Цыденов: «В Бурятии будет построено две защитные дамбы»
Общество, 27.10.2021
Сооружения возведут для предотвращения паводков  

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^