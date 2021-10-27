В Иркутской области подписан указ о нерабочих днях

Продолжат свою работу учреждения культуры



В соответствии с указом президента РФ на территории Иркутской области с 30 октября по 7 ноября включительно устанавливаются нерабочие дни с сохранением за работником заработной платы. Соответствующий указ сегодня, 27 октября, подписал губернатор региона.



В соответствии с документом, работодателям необходимо определить численность служащих и работников, обеспечивающих в нерабочие дни функционирование организаций. Учреждения культуры будут осуществлять свою деятельность без изменений с учётом ранее принятых ограничительных мер.



- Хочу обратить внимание жителей Иркутской области на то, что это не дополнительные выходные или каникулы. Мера направлена на разобщение коллективов из-за распространения коронавирусной инфекции. У нас в регионе складывается напряжённая эпидемиологическая ситуация – каждый день регистрируется более 400 новых случаев COVID-19, растёт смертность, мы вынуждены ограничивать плановую медпомощь и открывать дополнительные ковидные койки. Поэтому призываю жителей области оставаться дома. И напоминаю, что самым эффективным средством в борьбе с коронавирусной инфекцией по-прежнему является вакцинация, - прокомментировал губернатор региона Игорь Кобзев.



Поликлиники и иные структурные подразделения, оказывающие первичную медико-санитарную помощь в амбулаторных условиях будут работать 30 октября, 1-3, 5- 6 ноября - с 8:00 до 20:00 (включая прививочные кабинеты и амбулаторные ковидные центры). 31 октября, 4, 7 ноября будет работать дежурный персонал – по графику работы в выходные и праздничные дни; прививочные кабинеты, амбулаторные ковидные центры – с 9:00 до 20:00.



Стационары и иные структурные подразделения, оказывающие медицинскую помощь в стационарных условиях, продолжат работу в круглосуточном режиме согласно графику; отделения (кабинеты) неотложной медицинской помощи – в ежедневном режиме с 8:00 до 20:00. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.

