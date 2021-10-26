Необычные имена дали родители своим детям в Борзинском районе
Новые необычные имена, которыми назвали новорождённых, зарегистрировали в отделе ЗАГС Борзинского района Забайкальского края. В третьем квартале родители называли своих детей именами Эллада, Лиана, Платон, Савва и Марсель.
Среди родившихся первенцем для своих родителей Дмитрия и Анжелики стал Марсель. Вторым ребёнком для Виктора и Светланы стала дочь Лиана. А вот в трёх семьях из Борзинского района детишки стали третьими детьми. Это Эллада, которая родилась у Андрея и Марии, Платон у Евгения и Ксении, и Савва, который родился у Светланы. Об этом сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.
Напомним, что летом этого года именем Эллада была также названа девочка в Балейском районе Забайкалья.
В Забайкалье новорожденных назвали Марсель, Лиана и Платон
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