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В Забайкалье новорожденных назвали Марсель, Лиана и Платон

В Забайкалье новорожденных назвали Марсель, Лиана и Платон
Общество,  Фото:pixabay.com
Необычные имена дали родители своим детям в Борзинском районе

Новые необычные имена, которыми назвали новорождённых, зарегистрировали в отделе ЗАГС Борзинского района Забайкальского края. В третьем квартале родители называли своих детей именами Эллада, Лиана, Платон, Савва и Марсель.

Среди родившихся первенцем для своих родителей Дмитрия и Анжелики стал Марсель. Вторым ребёнком для Виктора и Светланы стала дочь Лиана. А вот в трёх семьях из Борзинского района детишки стали третьими детьми. Это Эллада, которая родилась у Андрея и Марии, Платон у Евгения и Ксении, и Савва, который родился у Светланы. Об этом сообщает пресс-служба краевого департамента ЗАГС.

Напомним, что летом этого года именем Эллада была также названа девочка в Балейском районе Забайкалья.
Забайкальский край имена новорожденные ЗАГС

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