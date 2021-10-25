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В Улан-Удэ во время субботника собрали пять тысяч мешков мусора

В Улан-Удэ во время субботника собрали пять тысяч мешков мусора
Общество,  Фото:КГХ
На уборку вышли тысячи горожан

Традиционный месячник чистоты завершился общегородским субботником во всех районах столицы Бурятии. Всего за время месячника было ликвидировано 59 несанкционированных свалок, убрано свыше тысячи придомовых территорий, на полигон силами комбината по благоустройству вывезено 2,5 тысячи кубометров мусора.

В Железнодорожном районе в осеннем месячнике по санитарной очистке и благоустройству приняло участие свыше двух тысяч человек, более 460 предприятий, организаций всех форм собственности. Было проведено 90 экологических акции.

В Октябрьском районе в течение месяца на уборку вышли три тысячи человек, более 250 предприятий, организаций всех форм собственности. Было проведено 53 экологических акций.

В Советском районе в сентябре-октябре к общегородской уборки присоединились почти две тысячи человек, более 150 предприятий, организаций всех форм собственности. Было проведено 43 экологических акций.

Заключительный день месячника чистоты прошёл в субботу в Горсаду. Здесь территорию убирал комитет по культуре, комитет по финансам, Лесопромышленный колледж и мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков. Градоначальник отметил, что считает проведение субботников хорошей традицией, которая всех сплачивает и объединяет.


В Горсаду или Центральном парке первые за долгое время этим летом здесь прошло благоустройство: обновили тротуарную плитку, впервые обустроили систему водопровода, построили административно- бытовой комплекс с общественным туалетом, в том числе для маломобильных групп населения.

Парку в этом году исполнилось 72 года. В Советское время был очень популярным местом отдыха. Администрация города решила восстановить былое величие парка. Разработан дизайн-проект нового Горсада. В следующем году в рамках проекта «Народный бюджет» здесь будет обустроена детская площадка с резиновым покрытием, сообщили в пресс-службе комитета городского хозяйства. 
уборка субботник

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