Также в этот день состоялось освящение электронного звонаря в Одигитриевском соборе
12 сентября в рамках празднования 800-летия со дня рождения великого князя Александра Невского на территории Свято-Одигитриевского собора города Улан-Удэ прошёл первый концерт колокольного звона.
В этот день митрополит Улан-Удэнский и Бурятский Иосиф совершил освящение новой системы электронного звонаря на колокольне Одигитриевского собора. Установлен электронный звонарь благодаря финансовой помощи благотворителей.
- В системе электронной звонницы заложено воспроизведение на храмовых колоколах до семидесяти разнообразных канонических звонов — от пасхального до погребального. Многие из этих звонов собраны в старинных прославленных монастырях и храмах России известным звонарём, руководителем международного центра колокольного искусства, преподавателем Архангельской школы звонарей Андреем Анатольевичем Дьячковым, а некоторые звоны написаны им самим. Запуск звонницы осуществляется как дистанционно, через мобильный телефон, так и непосредственно на самой звоннице, - сообщает пресс-служба Улан-Удэнской и Бурятской епархии. - Но самое главное и важное то, что электронная система ни коим образом не мешает звонить вручную, а, наоборот, всё настроено так, что даёт возможность даже обучать будущих звонарей.
Гости и прихожане собора прослушали различные вариации звона. Среди них встречный, малиновый, пасхальный, воскресный, венчальный звон, которые были воспроизведены новой системой электронной звонницы. Кроме этого, для всех собравшихся, звонарём Свято-Одигитриевского собора, вручную был исполнен праздничный трезвон.
В Улан-Удэ провели первый концерт колокольного звона
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