В Бурятии определят самых метких приставов России

В Улан-Удэ приедут 40 приставов со всей страны
Улан-Удэ примет чемпионат федеральной службы судебных приставов России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.
В чемпионате будут участвовать 40 сотрудников федеральной службы судебных приставов из Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов. Участие принимают как мужчины, так и женщины.
Чемпионат пройдёт в Улан-Удэ с 20 по 23 апреля в тире Центрального стадиона, а также на стрелковом полигоне Росгвардии.
Главный судья соревнований – Давид Мчедлидзе, начальник отдела служебно-боевой подготовки и развития служебно-прикладных видов спорта управления организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Центрального аппарата ФССП России.
По итогам чемпионата будут определены победители в личном и командном зачете.
Подведение итогов и закрытие соревнований пройдёт 23 апреля на стрелковом полигоне Росгвардии Бурятии. Сборные команды наградят кубком и дипломами соответствующих степеней, чемпионов и призёров в личном зачете - медалями и грамотами.
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