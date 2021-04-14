В Бурятии определят самых метких приставов России

В Улан-Удэ приедут 40 приставов со всей страны



Улан-Удэ примет чемпионат федеральной службы судебных приставов России по стрельбе из боевого ручного стрелкового оружия.



В чемпионате будут участвовать 40 сотрудников федеральной службы судебных приставов из Дальневосточного, Приволжского, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Сибирского, Уральского, Центрального и Южного федеральных округов. Участие принимают как мужчины, так и женщины.



Чемпионат пройдёт в Улан-Удэ с 20 по 23 апреля в тире Центрального стадиона, а также на стрелковом полигоне Росгвардии.



Главный судья соревнований – Давид Мчедлидзе, начальник отдела служебно-боевой подготовки и развития служебно-прикладных видов спорта управления организации обеспечения установленного порядка деятельности судов Центрального аппарата ФССП России.



По итогам чемпионата будут определены победители в личном и командном зачете.



Подведение итогов и закрытие соревнований пройдёт 23 апреля на стрелковом полигоне Росгвардии Бурятии. Сборные команды наградят кубком и дипломами соответствующих степеней, чемпионов и призёров в личном зачете - медалями и грамотами.

