Мать заперла маленького сына в квартире на сутки
В телешоу «Мужское/Женское» на Первом канале вышел выпуск про семью из Ангарска. Местная жительница решила отдать в приют семилетнего сына. Её сестра обратилась на передачу в надежде, что женщину удастся отговорить.
В марте 2021 мать заперла сына в квартире на ключ на сутки. Голодный мальчик просил помощи у прохожих, открыв окно. Квартира при этом находится на пятом этаже. Соседи вызвали пожарных, которые вызволили ребёнка при помощи пожарной лестницы.
Мать мальчика пришла в студию «Мужское/Женское» и призналась, что не может воспитывать ребёнка. Мать утверждает, что в её сыне живут бесы и она не может с ним справиться. Женщина рассказала, что из-за того, что её называют плохой матерью, пыталась покончить с собой.
Сегодня в прокуратуре Иркутской области сообщили о начатой проверке.
- Органы прокуратуры в ходе мониторинга выявили информацию о том, что жительница города Ангарска в марте 2021 года оставила семилетнего ребенка на длительное время одного. Мальчик, оставшись без присмотра, выглядывал из открытого окна квартиры на пятом этаже дома и просил помощи у прохожих. На место прибыли сотрудники спасательной службы, которые через окно проникли в квартиру и изъяли ребёнка. По данному факту прокуратурой города Ангарска организована проверка исполнения органами системы профилактики законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, - сообщили в областной прокуратуре.
Также начата доследственная проверка по факту ненадлежащего исполнения обязанностей специалистами органов опеки и попечительства, Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.
В Ангарске прокуратура начала проверку после выпуска «Мужское/Женское»
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