В ближайшие дни ожидается непогода
По данным Бурятского гидрометцентра, 14-15 апреля в республике ожидается неустойчивая, с осадками, днём ветреная погода. На дорогах местами гололедица, на перевалах накаты.
14 апреля возможен небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, днём до 15 м/с. Температура ночью 0,-2, днём +6,+8.
В четверг, 15 апреля, ночью без осадков, днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, днём до 16 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +3,+5.
К пятнице, 16 апреля, погода немного наладится. Осадков не ожидается. Ветер ночью восточный, днём с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +9,+11
Снег и ветер накроют Бурятию в середине апреля
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