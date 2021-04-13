Снег и ветер накроют Бурятию в середине апреля

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В ближайшие дни ожидается непогода



По данным Бурятского гидрометцентра, 14-15 апреля в республике ожидается неустойчивая, с осадками, днём ветреная погода. На дорогах местами гололедица, на перевалах накаты.



14 апреля возможен небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, днём до 15 м/с. Температура ночью 0,-2, днём +6,+8.



В четверг, 15 апреля, ночью без осадков, днём небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный 6-11, днём до 16 м/с. Температура ночью -3,-5, днём +3,+5.



К пятнице, 16 апреля, погода немного наладится. Осадков не ожидается. Ветер ночью восточный, днём с переходом на юго-западный 6-11 м/с. Температура ночью -4,-6, днём +9,+11

