Она объединила диспетчерские службы пяти муниципальных образований
На территории Иркутской области введена в промышленную эксплуатацию система аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Она объединяет в общее информационное поле единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) пяти пилотных муниципальных образований региона, комплексную систему мониторинга, интегрированные ведомственные системы безопасности и систему «112».
- Внедрение системы АПК «Безопасный город» позволит оптимизировать работу муниципальных ЕДДС, снизит расходы на содержание разрозненных информационных центров. Кроме того, мы сможем прогнозировать возникновение кризисных ситуаций и происшествий, координировать действия экстренных оперативных служб и минимизировать время реагирования на ЧС, – прокомментировал событие губернатор региона Игорь Кобзев.
Пилотными муниципальными образованиями, где введена в промышленную эксплуатацию первая очередь аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», стали Ангарский городской округ, город Братск, Братский, Киренский и Тайшетский районы. Проектные, пуско-наладочные работы и разработка специализированного программного обеспечения велись с 2017 года. Стоимость по контракту составила около 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
В Иркутской области заработала система «Безопасный город»
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