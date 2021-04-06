 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

06 апреля

05 апреля

Популярное

В Иркутской области заработала система «Безопасный город»

В Иркутской области заработала система «Безопасный город»
Общество,  Фото:pixabay.com
Она объединила диспетчерские службы пяти муниципальных образований

На территории Иркутской области введена в промышленную эксплуатацию система аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Она объединяет в общее информационное поле единые дежурно-диспетчерские службы (ЕДДС) пяти пилотных муниципальных образований региона, комплексную систему мониторинга, интегрированные ведомственные системы безопасности и систему «112».

- Внедрение системы АПК «Безопасный город» позволит оптимизировать работу муниципальных ЕДДС, снизит расходы на содержание разрозненных информационных центров. Кроме того, мы сможем прогнозировать возникновение кризисных ситуаций и происшествий, координировать действия экстренных оперативных служб и минимизировать время реагирования на ЧС, – прокомментировал событие губернатор региона Игорь Кобзев.

Пилотными муниципальными образованиями, где введена в промышленную эксплуатацию первая очередь аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», стали Ангарский городской округ, город Братск, Братский, Киренский и Тайшетский районы. Проектные, пуско-наладочные работы и разработка специализированного программного обеспечения велись с 2017 года. Стоимость по контракту составила около 1,2 млрд рублей. Об этом сообщает пресс-служба аппарата губернатора и правительства Иркутской области.
Иркутская область
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Закаменском районе Бурятии отпраздновали католическую Пасху
В Закаменском районе Бурятии отпраздновали католическую Пасху
Общество, 06.04.2021
В селе Баянгол немецкие семьи отметили воскресение Иисуса Христа
В Иркутской области началась «Студенческая весна»
В Иркутской области началась «Студенческая весна»
Общество, 06.04.2021
Вузовский фестиваль завершится 16 апреля
В Улан-Удэ соберут потомков делегации бурят к Петру I
В Улан-Удэ соберут потомков делегации бурят к Петру I
Общество, 06.04.2021
Национальный музей республики предлагает разгадать загадки картины «Делегация хори-бурят на приёме у Петра Великого»
В Забайкалье начались репетиции парада Победы
В Забайкалье начались репетиции парада Победы
Общество, 06.04.2021
В тренировке приняли участие военнослужащие ВВО

Боксёр из Бурятии стал чемпионом Центрального федерального округа
Боксёр из Бурятии стал чемпионом Центрального федерального округа
Общество, 06.04.2021
Георгий Кушиташвили выиграл «золото» в весовой категории до 91 кг
Унибойцы Иркутской области выиграли 9 медалей чемпионата России
Унибойцы Иркутской области выиграли 9 медалей чемпионата России
Общество, 06.04.2021
Чемпионом по универсальному бою в весе 85 кг стал Артур Симонян
В Улан-Удэ проведут выставку глухих художников и фотографов
В Улан-Удэ проведут выставку глухих художников и фотографов
Общество, 06.04.2021
Мероприятие посвящено Международному дню театра
Алиса Жамбалова спустя девять месяцев вернулась домой
Алиса Жамбалова спустя девять месяцев вернулась домой
Общество, 06.04.2021
Бурятская лыжница нацелена на Олимпиаду-2022
Ушуисты Бурятии вернулись с победами с чемпионата России
Ушуисты Бурятии вернулись с победами с чемпионата России
Общество, 06.04.2021
В соревнованиях участвовали 580 спортсменов из 35 регионов страны
Россияне получили налоговый вычет за фитнес
Россияне получили налоговый вычет за фитнес
Общество, 06.04.2021
Максимальный размер вычета составит 15 600 рублей
В Бурятии больную эпилепсией лечили не теми лекарствами
В Бурятии больную эпилепсией лечили не теми лекарствами
Общество, 06.04.2021
Девушке, больной эпилепсией, был некорректно вынесен диагноз
Спасённый в Бурятии северокореец: «На Родине тюрьма или расстрел»
Спасённый в Бурятии северокореец: «На Родине тюрьма или расстрел»
Общество, 06.04.2021
Уроженец КНДР, задержанный на границе в Бурятии, дал интервью в условиях строжайшей секретности
Путешественники выбирают Бурятию за красивые виды
Путешественники выбирают Бурятию за красивые виды
Общество, 06.04.2021
Опрос проводили среди путешественников из городов-миллионников

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^