Уроженец Бурятии стал продюсером и сценаристом фильма для «Netflix»

Также он опубликовал постер ленты, где значится его имя.







Уроженец Бурятии Кен (Иннокентий) Могзолов выступил продюсером и сценаристом фильма «Пассажир» для компании «Netflix». Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.- Рад сообщить, что фильм, над которым я так долго работал, наконец-то завершён. Поскольку кинотеатры снова открываются, я надеюсь, что вы когда-нибудь сможете посмотреть фильм. Мне посчастливилось встретиться и поработать с суперталантливой командой. Каждый из вас - абсолютный профессионал, и мне было приятно разделить с вами этот этап. Спасибо за доверие, поддержку и веру. Следите за обновлениями, - написал Кен Могзолов.Про Иннокентия Могзолова известно, что он довольно давно уехал из России в США и успешно работал там фотографом. Также он снимал короткометражки и рекламу.