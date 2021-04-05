Уроженец Бурятии стал продюсером и сценаристом фильма для «Netflix»

Кен (Иннокентий) Могзолов завершил работу над фильмом
Уроженец Бурятии Кен (Иннокентий) Могзолов выступил продюсером и сценаристом фильма «Пассажир» для компании «Netflix». Об этом он сообщил в своём аккаунте в Instagram.
- Рад сообщить, что фильм, над которым я так долго работал, наконец-то завершён. Поскольку кинотеатры снова открываются, я надеюсь, что вы когда-нибудь сможете посмотреть фильм. Мне посчастливилось встретиться и поработать с суперталантливой командой. Каждый из вас - абсолютный профессионал, и мне было приятно разделить с вами этот этап. Спасибо за доверие, поддержку и веру. Следите за обновлениями, - написал Кен Могзолов.
Также он опубликовал постер ленты, где значится его имя.
Про Иннокентия Могзолова известно, что он довольно давно уехал из России в США и успешно работал там фотографом. Также он снимал короткометражки и рекламу.
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