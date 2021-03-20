На чемпионате России по вольной борьбе в Улан-Удэ дежурили шесть медбригад

14 марта в Улан-Удэ завершился чемпионат России по вольной борьбе среди мужчин.
Главный врач Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, главный внештатный специалист по спортивной медицине министерства здравоохранения Бурятии Ярослав Шубин рассказал, что в преддверии чемпионата службой спортивной медицины проводилась большая подготовительная работа в составе оргкомитета соревнований по вопросам медицинского обеспечения с учётом сохраняющейся неблагополучной ситуации по COVID-19.
- Для подготовки спортсменов нашей сборной была сформирована комплексно-научная группа по медико-биологическому обеспечению, в которую вошли специалисты Республиканского врачебно-физкультурного диспансера, Центра восточной медицины и специалист-психолог Центра спортивной подготовки, - сообщили в спортдиспансере.
Специалистами врачебно-физкультурного диспансера проводился динамический контроль состояния здоровья спортсменов и мониторинг уровня тренированности. По результатам проведённого обследования была подобрана комплексная фармакологическая поддержка в соответствии с требованиями антидопинговых мероприятий. Отдельно были выданы рекомендации по тренировочному процессу и спортивному питанию.
С использованием методов, в том числе и нетрадиционной медицины, со спортсменами сборной команды работали специалисты Центра восточной медицины: проводилась пульсовая диагностика, мануальная терапия, массаж, в том числе рефлекторно-точечный, подбиралась фитотерапия.
Во время проведения соревнований в ФСК работало шесть врачебно-сестринских бригад Республиканского врачебно-физкультурного диспансера: три бригады в зале у ковров, одна бригада в тренировочной зоне и по одной бригаде в медицинских пунктах для спортсменов и зрителей.
Кроме того, на чемпионате дежурили две бригады станции скорой медицинской помощи и одна бригада Центра медицины катастроф для экстренной госпитализации пострадавших в случае необходимости, в резерве имелся коечный фонд в республиканских стационарах.
Всего за время проведения соревнований было зафиксировано 118 обращений за медицинской помощью. Тяжёлых травм, потребовавших госпитализации, не было.
Как сообщал «Байкал-Daily», Бурятию представляли 39 борцов. Спортсменам республики удалось завоевать три медали – серебро и две бронзы.