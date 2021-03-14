В Улан-Удэ завершился чемпионат России по вольной борьбе

«Байкал-Daily» представляет фоторепортаж с соревнований
В Улан-Удэ прошёл последний день предолимпийского чемпионата России по вольной борьбе, который стартовал с 11 марта. А торжественное открытие чемпионата состоялось
12 марта.
41 регион России представил сборные команды для участия в главном спортивном событии страны. Среди участников были 62 мастера спорта России международного класса и 8 заслуженных мастеров спорта России.
Бурятию представляли 39 борцов. В итоге спортсменам республики удалось завоевать 3 медали – серебро и две бронзы.
Накануне в весе до 125 кг борец Балдан Цыжипов одержал
победу над дагестанцем Сайпудином Магомедовым и завоевал бронзу. Спортсмен Евгений Жербаев проиграл в схватке с Исраилом Касумовым из Красноярска (весовая категория 70 кг), ему досталось серебро чемпионата.
Бурятский борец Алдар Бальжинимаев сегодня, 14 марта, выиграл
бронзу. Он победил Рустама Караханова из Москвы со счётом 5:4 (в весовой категории до 61 кг).
Спортсмен завоевал бронзу чемпионата России, проходящего сейчас в Улан-Удэ
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