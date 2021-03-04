Каждая участница сделала три броска
В преддверии Международного женского дня в УФСИН по Бурятии прошел турнир по дартсу среди сотрудниц уголовно-исполнительной системы.
Всего в состязании приняли участие 30 сотрудниц. Каждая из участниц выполнила один подход по три броска. Результат каждой спортсменки определился общим количеством очков.
В итоге сотрудница следственного изолятора №1 заняла третье место. Серебро досталось представительнице колонии-поселения № 3, а победительницей соревнования стала участница от уголовно-исполнительной инспекции.
В УФСИН по Бурятии прошёл турнир по дартсу
Общество, Фото:
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