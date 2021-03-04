Привито почти 60% жителей республики
В Бурятии этой зимой не зарегистрировано ни одного случая гриппа.
Ситуация с ОРВИ опасений не вызывает.
- С 22 по 28 февраля в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: парагриппа, риновируса, РС-вирусами и др. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога как по совокупному населению, так и по отдельным возрастным группам и составил 33,3 на 10 тысяч населения. Это ниже эпидпорога на 50%, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.
В республике была проведена масштабная прививочная кампания. Привито почти 60% от численности населения, из них 190 384 ребёнка.
В Бурятии не зарегистрировано случаев гриппа
Общество, Фото:
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