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В Бурятии не зарегистрировано случаев гриппа

В Бурятии не зарегистрировано случаев гриппа
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Привито почти 60% жителей республики

В Бурятии этой зимой не зарегистрировано ни одного случая гриппа.

Ситуация с ОРВИ опасений не вызывает.

- С 22 по 28 февраля в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: парагриппа, риновируса, РС-вирусами и др. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога как по совокупному населению, так и по отдельным возрастным группам и составил 33,3 на 10 тысяч населения. Это ниже эпидпорога на 50%, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.

В республике была проведена масштабная прививочная кампания. Привито почти 60% от численности населения, из них 190 384 ребёнка.
грипп ОРВИ
 
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