В Бурятии не зарегистрировано случаев гриппа

Привито почти 60% жителей республики



В Бурятии этой зимой не зарегистрировано ни одного случая гриппа.



Ситуация с ОРВИ опасений не вызывает.



- С 22 по 28 февраля в пейзаже циркулирующих вирусов определяются респираторные вирусы не гриппозной этиологии: парагриппа, риновируса, РС-вирусами и др. Показатель заболеваемости ниже эпидемического порога как по совокупному населению, так и по отдельным возрастным группам и составил 33,3 на 10 тысяч населения. Это ниже эпидпорога на 50%, - сообщили в управлении Роспотребнадзора по Бурятии.



В республике была проведена масштабная прививочная кампания. Привито почти 60% от численности населения, из них 190 384 ребёнка.

