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Лыжники Улан-Удэ и Селенгинска поделили пьедестал соревнований

Лыжники Улан-Удэ и Селенгинска поделили пьедестал соревнований
Общество,  Фото:группа «Спортивные мероприятия в Кабанском районе»
В Кабанском районе состоялись лыжные гонки памяти Андрея Бурлакова

В Бурятии 7 февраля прошли XI межрегиональные соревнования по лыжным гонкам памяти первого мастера спорта СССР по лыжным гонкам из Кабанского района Андрея Андрияновича Бурлакова. Спортсмены в посёлке Селенгинск выявляли сильнейших в 3 возрастных группах и на дистанциях от 15 до 30 км. Всего на лыжню вышли около 50 участников.

По информации группы «Спортивные мероприятия в Кабанском районе», по итогам соревнований на пьедестал поднялись:

Девушки
1 место - Манькова Дарья (п. Селенгинск)
2 место - Малярова Вика (п. Селенгинск)
3 место - Пермякова Лиза (п. Селенгинск)

Юноши
1 место - Фоминых Павел (п. Селенгинск)
2 место – Кушнарёв Никита (п. Селенгинск)
3 место - Шабалин Егор (п. Селенгинск)

Женщины (абсолют)
1 место - Самарцева Анна (г. Улан-Удэ)
2 место - Манькова Дарья (п. Селенгинск)
3 место - Хабарова Екатерина (п. Селенгинск)

Мужчины (абсолют)
1 место - Бурлаков Вячеслав (г. Улан-Удэ)
2 место - Канцебура Александр (г. Улан-Удэ)
3 место - Максимов Максим (п. Селенгинск)

Женщины старше 35 лет
1 место - Самарцева Анна (г. Улан-Удэ)
2 место - Евсюнина Татьяна (п. Селенгинск)
3 место - Хабарова Екатерина (п. Селенгинск)

Мужчины старше 40 лет
1 место - Бурлаков Александр (п. Селенгинск)
2 место - Орлов Геннадий (п. Селенгинск)
3 место - Сизиков Алексей (г. Улан-Удэ)

14 февраля спортсменов приглашают на 7-й этап кубка КЛЛ «Комсомол» по лыжным гонкам (0+), который также пройдёт в Селенгинске. Мужчины пробегут свободным стилем 10 км, женщины - 5 км. Об этом сообщает федерация лыжных гонок РБ.
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