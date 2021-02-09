В Улан-Удэ осуждённые сыграли в хоккей



В преддверии Дня зимних видов спорта в исправительной колонии №7 с осуждёнными провели зимние игры.



Женщины соревновались в хоккее с шайбой, хоккее с мячом, кёрлинге, зимней спартакиаде и участвовали в весёлой эстафете со снежками.



Также на протяжении недели по сети кабельного телевидения для осуждённых транслировали фильмы о российских спортсменах и соревнования по зимним видам спорта, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.





