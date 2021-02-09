В Улан-Удэ осуждённые сыграли в хоккей

Также на протяжении недели им показывали фильмы про российских спортсменов
В преддверии Дня зимних видов спорта в исправительной колонии №7 с осуждёнными провели зимние игры.
Женщины соревновались в хоккее с шайбой, хоккее с мячом, кёрлинге, зимней спартакиаде и участвовали в весёлой эстафете со снежками.
Также на протяжении недели по сети кабельного телевидения для осуждённых транслировали фильмы о российских спортсменах и соревнования по зимним видам спорта, сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
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