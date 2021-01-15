Учёные Забайкалья создают теплоаккумулятор для Арктики

Разработка предназначена для установок, использующих возобновляемые источники энергии



Исследователи из Забайкальского края предложили использовать в условиях сурового арктического климата свою разработку – твердотельные теплоаккумуляторы. Они предназначены для совместной работы с установками, использующими нетрадиционные и возобновляемые источники энергии. Такая технология позволит существенно снизить энергозатратность при освоении Арктики.



Учёными энергетического факультета Забайкальского госуниверситета разрабатываются технологии высокоэффективных отопительных систем. Руководит этим процессом кандидат технических наук, доцент Андрей Батухтин. Он смог применить наработанные знания и опыт в совместной работе с исследователями Московского физико-технического института, где в рамках сотрудничества двух вузов проходит стажировку. Там и зародился проект по разработке твердотельных теплоаккумуляторов.



По словам руководителя коллектива разработчиков, твердотельные теплоаккумуляторы имеют значительный экономический эффект для объектов, функционирующих в арктической зоне, поскольку предполагают в качестве энергоресурса использовать возобновляемые источники энергии, а не дорогостоящее дизельное топливо.



- Мы стараемся разработать такие комплексные схемы, которые бы в себе сочетали все лучшие стороны этих источников. Солнечную энергию и энергию ветра, характеристики тепловых насосов и аккумулирующие действия разных веществ – все эти свойства мы пытаемся объединить в единой схеме, – рассказал кандидат технических наук Андрей Батухтин. – Другим направлением нашей деятельности является создание новых типов солнечных коллекторов, которые бы превосходили мировые аналоги. Уже сейчас нами предложены оригинальные технологии, использующие солнечную энергию в качестве низкотемпературного источника и энергию ветра как источника электрической энергии для привода компрессоров тепловых насосов. В их основу положены запатентованные водовоздушные солнечные коллекторы оригинальных конструкций, не имеющие аналогов по среднегодовой эффективности.



Итогом работы научного коллектива ЗабГУ и МФТИ будет изготовление партии новых изделий под конкретные объекты заказчика. Но прежде чем запустить разработку в производство, инженеры кафедры энергетики ЗабГУ создадут его опытный образец и отработают технологию на оригинальном стенде.



- Мы должны пройти путь от теоретического обоснования вплоть до определения практических характеристик изделия. По технологическим схемам мы сделаем опытный образец и стенд, на котором подтвердим свойства, необходимые для данной установки. Потом уже по скорректированной технологической карте начнется её производство», – объяснил Андрей Батухтин.



По мнению учёного, теплоаккумуляторы могут применяться не только в Арктике, но и в условиях резко-континентального климата. Установка таких автономных нетрадиционных возобновляемых источников энергии, к примеру, в труднодоступных районах Забайкальского края, позволит решить проблему обеспечения энергоресурсами без существенных финансовых затрат. Об этом сообщает отдел по связям с общественностью и СМИ ЗабГУ.

