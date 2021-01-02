Топ отставок и назначений в Бурятии



Начало 2020 года запомнилось уходом Дамбинимы Самбуева Начало 2020 года запомнилось уходом Дамбинимы Самбуева с поста министра здравоохранения Бурятии. Это произошло в середине января. «Он написал заявление об уходе», - сообщили тогда в региональном правительстве.



Напомним, Дамбинима Самбуев возглавил минздрав в декабре 2017 года, после увольнения Валерия Кожевникова. До этого, с 2006 года, Самбуев занимал пост директора Территориального фонда обязательного медицинского страхования Бурятии.











На этом кадровые перестановки в министерстве не закончились. В мае стало известно, что первый замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева На этом кадровые перестановки в министерстве не закончились. В мае стало известно, что первый замминистра здравоохранения Бурятии Наталья Бухольцева уходит с поста







Уточнялось, что она находится в ежегодном отпуске с последующим увольнением по личному заявлению. Сравнительно скоро стало известно, что экс-замминистра



Однако это не всё: Наталья Бухольцева была задержана в конце августа. Она подозревается в мошенничестве и служебном подлоге. Дело связано с периодом, когда Бухольцева ещё занимала пост главного врача городской поликлиники №6. Ей сразу же была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За Наталью Бухольцеву вступались многие, в том числе депутаты Хурала: они просили смягчить ей меру пресечения. И в декабре свершилось: экс-замминистра здравоохранения Бурятии отпустили из СИЗО – её перевели под домашний арест.



Что касается должности первого замминистра, то она до сих пор остаётся вакантной.



Новые главврачи республиканских больниц Уточнялось, что она находится в ежегодном отпуске с последующим увольнением по личному заявлению. Сравнительно скоро стало известно, что экс-замминистра назначена главным врачом городской больницы №4.Однако это не всё: Наталья Бухольцева была задержана в конце августа. Она подозревается в мошенничестве и служебном подлоге. Дело связано с периодом, когда Бухольцева ещё занимала пост главного врача городской поликлиники №6. Ей сразу же была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. За Наталью Бухольцеву вступались многие, в том числе депутаты Хурала: они просили смягчить ей меру пресечения. И в декабре свершилось: экс-замминистра здравоохранения Бурятии отпустили из СИЗО – её перевели под домашний арест.Что касается должности первого замминистра, то она до сих пор остаётся вакантной.



Что закономерно, кадровые изменения коснулись и республиканских больниц. После ухода из Республиканской клинической больницы имени Семашко Евгении Лудуповой и её последующего назначения министром учреждение



До этого Игорь Шпак занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе. Что закономерно, кадровые изменения коснулись и республиканских больниц. После ухода из Республиканской клинической больницы имени Семашко Евгении Лудуповой и её последующего назначения министром учреждение возглавил Игорь Шпак. Он является заслуженным врачом республики, отличником здравоохранения, врачом высшей категорииДо этого Игорь Шпак занимал должность заместителя главного врача по лечебной работе.







Не миновали перемены и Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ). Главврачом здесь Не миновали перемены и Детскую республиканскую клиническую больницу (ДРКБ). Главврачом здесь стал бывший заместитель главного врача республиканской клинической больницы Анатолий Дмитриев. Изначально он должен был занять пост первого замминистра здравоохранения Бурятии: победил в соответствующем конкурсе на эту должность. Но не случилось - помешал Дмитриеву иностранный счёт (по закону, госслужащие не должны иметь счета в иностранных банках за границей или активы в других странах).











Он возглавлял региональное министерство долгих 15 лет – с 2002 по 2017 годы. После работал главным врачом Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера, а также министром здравоохранения Забайкальского края.











Министр экономики



В 2020 году Екатерину Кочетову одобрили на пост министра экономики Бурятии. Мы уже в итогах предыдущего года сообщали, что Алексей Цыденов, глава республики назначил исполняющей обязанности министра Екатерину Кочетову. Последняя до этого трудилась на посту замминистра промышленности и торговли региона.



Своё добро - согласие с назначением Кочетовой - должен был дать в итоге Народный Хурал на сессии, что и случилось в марте 2020 года.







У министра экономики Екатерины Кочетовой поменялся заместитель в 2020 году.



На должность заместителя министра экономики – председателя комитета по управлению доходами На должность заместителя министра экономики – председателя комитета по управлению доходами назначили Виктора Винокурцева. Он пришёл в министерство экономики Бурятии в 2012 году, начал с должности консультанта отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов. В 2013 году был повышен до заместителя председателя – начальника отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов.







Что касается должности замминистра экономики, до Винокурцева этот пост занимал Владимир Смолин. Он уволился после девяти лет в этой должности.



Заместитель председателя Народного Хурала



Перейдём к Народному Хуралу. В парламенте республики в 2020 году происходило много всего интересного – подробно освещение сессий вы могли наблюдать на нашем сайте. Кадровые вопросы были также в числе интересных событий. Летом в Хурале



Пост вице-спикера стал свободен после того, как в мае сняли полномочия с Баира Жамбалова. Жамбалов лишился должности и был понижен до рядового депутата в связи с тем, что стал единственным обвиняемым по нашумевшему делу о смертельном наезде на 17-летнюю девушку. Перед этим он также был лишён поста главного единоросса Бурятии. В декабре сообщалось, что Жамбалов остаётся под домашним арестом до 6 января. Перейдём к Народному Хуралу. В парламенте республики в 2020 году происходило много всего интересного – подробно освещение сессий вы могли наблюдать на нашем сайте. Кадровые вопросы были также в числе интересных событий. Летом в Хурале избрали в качестве вице-спикера Татьяну Мантатову, гендиректора ООО «Телерадиокомпания «Ариг Ус», члена фракции «Единая Россия».Пост вице-спикера стал свободен после того, как в мае сняли полномочия с Баира Жамбалова. Жамбалов лишился должности и был понижен до рядового депутата в связи с тем, что стал единственным обвиняемым по нашумевшему делу о смертельном наезде на 17-летнюю девушку. Перед этим он также был лишён поста главного единоросса Бурятии. В декабре сообщалось, что Жамбалов остаётся под домашним арестом до 6 января.







В сентябре в Народном Хурале Бурятии по итогам тайного голосования



Председателем комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям стал Аркадий Цыбиков. Он является гендиректором ООО «Промпроектмонтаж».



Посты руководителей этих двух комитетов освободились летом: Пётр Носков досрочно ушёл с должности председателя аграрного комитета, Валерий Доржиев оставил пост председателя комитета по нацвопросам, оба стали рядовыми депутатами. Доржиев своё решение объяснил большой занятостью в связи с поддержкой бурятских боксёров. В сентябре в Народном Хурале Бурятии по итогам тайного голосования определились председатели двух комитетов. Итак, председателем комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку избран Дмитрий Швецов. Он впервые избрался в Хурал в 2018 году, ранее занимал пост первого замруководителя администрации Кабанского района.Председателем комитета по межрегиональным связям, национальным вопросам, молодёжной политике, общественным и религиозным объединениям стал Аркадий Цыбиков. Он является гендиректором ООО «Промпроектмонтаж».Посты руководителей этих двух комитетов освободились летом: Пётр Носков досрочно ушёл с должности председателя аграрного комитета, Валерий Доржиев оставил пост председателя комитета по нацвопросам, оба стали рядовыми депутатами. Доржиев своё решение объяснил большой занятостью в связи с поддержкой бурятских боксёров.







И, конечно, нельзя здесь обойти вниманием уход Евгения Ханхалаева

И, конечно, нельзя здесь обойти вниманием уход Евгения Ханхалаева с поста руководителя отделения Пенсионного фонда РФ по Бурятии. Он проработал на этой должности больше 15 лет.









Новым руководителем стал Климентий Шомоев, который до этого трудился заместителем управляющего отделения ПФР по Бурятии.



Аэропорт «Байкал»



В этом году назначен и В этом году назначен и новый гендиректор аэропорта «Байкал» в Улан-Удэ. Им стал Дмитрий Гармаев, до этого занимавший должность заместителя генерального директора по коммерческим вопросам.







Ну, и под конец необходимо упомянуть: в конце декабря 2020 года стало известно, что Сергей Рыбальченко, который буквально последние дни 2020 года ещё числился заместителем министра строительства Бурятии – председателем комитета по развитию строительного комплекса, не останется безработным. Минстрой предложил ему взамен сокращённой другую должность.



Речь идёт о вакантной должности заместителя министра - председателя комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса.



А должность, которую занимал Рыбальченко, упраздняют, зато



Напомним, самого Сергея Рыбальченко, обвиняемого в превышении должностных полномочий в связи с аварийными домами для сирот, ждёт суд. Ну, и под конец необходимо упомянуть: в конце декабря 2020 года стало известно, что Сергей Рыбальченко, который буквально последние дни 2020 года ещё числился заместителем министра строительства Бурятии – председателем комитета по развитию строительного комплекса, не останется безработным. Минстрой предложил ему взамен сокращённой другую должность.Речь идёт о вакантной должности заместителя министра - председателя комитета функционирования и модернизации жилищно-коммунального комплекса.А должность, которую занимал Рыбальченко, упраздняют, зато вводится новый пост «заместитель министра – главный архитектор Республики Бурятия». В ближайшее время будет объявлен конкурс.Напомним, самого Сергея Рыбальченко, обвиняемого в превышении должностных полномочий в связи с аварийными домами для сирот, ждёт суд.



