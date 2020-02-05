Об этом сообщил зампред правительства Баир Цыренов
Главный врач Республиканской клинической больницы имени Семашко Евгения Лудупова официально назначена на должность министра здравоохранения Бурятии. Об этом сообщил руководитель администрации главы Бурятии Баир Цыренов в Facebook накануне вечером.
- Поздравляю, Евгения Лудупова, с назначением на должность министра здравоохранения! Пост большой и ответственный. Особенно в наше время, - написал Баир Цыренов.
Как сообщал «Байкал-Daily», 17 января пост министра здравоохранения покинул Дамбинима Самбуев, назначенный на эту должность в декабре 2017 года. Он написал заявление об уходе по собственному желанию. Уже тогда республиканском правительстве сообщили, что эту должность займёт Евгения Лудупова после прохождения всех согласований.
В тот же январский день свои посты покинули руководитель отделения Пенсионного фонда по Бурятии, затем – министр природных ресурсов.
Справка:
Евгения Лудупова родилась 16 июля 1967 года. В 1992 году окончила Читинский медицинский институт по специальности «Лечебное дело»; в 2003 году – Кемеровский государственный университет по специальности «экономика и управление предприятием».
В 2004 году стала главным врачом Нижнеангарской центральной районной больницы Северо-Байкальского района.
В 2007 году назначена главным врачом республиканской клинической больницы им. Н. А. Семашко.
Евгения Лудупова назначена министром здравоохранения Бурятии
Власть, Фото:
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