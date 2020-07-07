За её кандидатуру проголосовали 50 человек
Вице-спикером Народного Хурала Бурятии ожидаемо избрана гендиректор ООО «Телерадиокомпания «Ариг Ус», член фракции «Единая Россия» Татьяна Мантатова. За неё проголосовали 50 депутатов.
Её соперником за место был коммунист Буда-Ширап Батуев – он получил 10 голосов.
Как сообщал «Байкал-Daily», пост вице-спикера Народного Хурала стал свободен после того, как в мае сняли полномочия с Баира Жамбалова. Жамбалов лишился должности и был понижен до рядового депутата в связи с тем, что стал единственным обвиняемым по делу о смертельном наезде на 17-летнюю девушку. Перед этим он также был лишён поста главного единоросса Бурятии. Сейчас Жамбалов находится под домашним арестом.
У председателя Народного Хурала (Владимира Павлова) два заместителя. Один из них Цырен-Даши Доржиев, вторым стала Татьяна Мантатова.
Справка:
Татьяна Мантатова родилась 31 января 1975 года в городе Зея Амурской области. После окончания школы №49 в Улан-Удэ поступила на юридический факультет БГУ.
Кандидат юридических наук (аспирантура в институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России в 2007 году). С 2005 по 2009 годы работала преподавателем БГУ, заведовала кафедрой гражданского права и процесса.
В 2009 году возглавила медиа-холдинг «Ариг Ус» (телекомпания «Ариг Ус», «Радио Сибирь-Байкал», газета «Традиция»). В 2013 году была избрана депутатом Народного Хурала пятого созыва по одномандатному избирательному округу № 16 (Октябрьский район Улан-Удэ).
Зимой 2017 года досрочно покинула Хурал, так как стала членом Совета Федерации от Бурятии. Пробыла на этом посту недолго – уже в сентябре 2017-го освободила кресло сенатора бывшему главе Бурятии Вячеславу Наговицыну.
Осенью 2018 года победила на выборах в Хурал шестого созыва, снова по одномандатному округу №16.
Вице-спикером Народного Хурала стала Татьяна Мантатова
Власть, Фото:
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