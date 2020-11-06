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Глава Бурятии назначил замминистра экономики

Глава Бурятии назначил замминистра экономики
Власть,  Фото:egov-buryatia.ru
Новому заместителю министра экономики 37 лет

Глава Бурятии Алексей Цыденов назначил на должность заместителя министра экономики – председателя комитета по управлению доходами Виктора Винокурцева.

Виктор Винокурцев родился 21 сентября 1983 года в селе Заиграево Заиграевского района Бурятской АССР. В 2002 году окончил с отличием Бурятский колледж статистики, экономики и информационных технологий по специальности «Менеджмент». В 2009 году – с отличием Сибирскую академию права, экономики и управления в Иркутске по специальности «Финансы и кредит».

С 2002 года принят на должность техника-оператора ЭВМ в ГУ «Центр госсанэпиднадзора в Заиграевском районе».

С 2004 работал специалистом 1 категории, ведущим специалистом, главным специалистом бюджетного отдела финансового управления администрации Заиграевского района.

В 2012 году пришёл в министерство экономики Бурятии, где начал с должности консультанта отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов. В 2013 году был повышен до заместителя председателя – начальника отдела прогнозирования и планирования налоговых доходов.

Как сообщал «Байкал-Daily», прежде этот пост замминистра экономики занимал Владимир Смолин. Он уволился после девяти лет в этой должности.

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