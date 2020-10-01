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Экс-министр здравоохранения Бурятии назначен главврачом

Экс-министр здравоохранения Бурятии назначен главврачом
Власть,  Фото:Baikal-daily.ru
Валерий Кожевников после возвращения из Читы получил новую должность

Экс-министр здравоохранения Бурятии, а также Забайкальского края Валерий Кожевников назначен главным врачом республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера имени Дугаровой. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.

- На основании решения конкурсной комиссии на замещение вакантной должности главного врача ГБУЗ «Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера им. Г.Д. Дугаровой» от 14 августа Валерий Вениаминович Кожевников признан победителем и назначен главным врачом, - уточнили в министерстве.

Валерий Кожевников приступил к своим обязанностям после 8 сентября.

Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году Валерий Кожевников вернулся из Читы, где недолгое время – меньше года – трудился министром здравоохранения Забайкальского края.

15 лет – с 2002 по 2007 годы – Кожевников возглавлял министерство здравоохранения Бурятии. После, с ноября 2017-го по апрель 2018-го, работал главным врачом Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера.
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