Валерий Кожевников после возвращения из Читы получил новую должность
Экс-министр здравоохранения Бурятии, а также Забайкальского края Валерий Кожевников назначен главным врачом республиканского клинического противотуберкулёзного диспансера имени Дугаровой. Об этом «Байкал-Daily» сообщили в пресс-службе минздрава Бурятии.
- На основании решения конкурсной комиссии на замещение вакантной должности главного врача ГБУЗ «Республиканского клинического противотуберкулезного диспансера им. Г.Д. Дугаровой» от 14 августа Валерий Вениаминович Кожевников признан победителем и назначен главным врачом, - уточнили в министерстве.
Валерий Кожевников приступил к своим обязанностям после 8 сентября.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году Валерий Кожевников вернулся из Читы, где недолгое время – меньше года – трудился министром здравоохранения Забайкальского края.
15 лет – с 2002 по 2007 годы – Кожевников возглавлял министерство здравоохранения Бурятии. После, с ноября 2017-го по апрель 2018-го, работал главным врачом Бурятского республиканского клинического онкологического диспансера.
Экс-министр здравоохранения Бурятии назначен главврачом
Власть, Фото:
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